Le PSG boucle un transfert à 50M€, il regrette déjà

Pierrick Levallet

Le PSG a fait une bonne affaire cet été avec Ousmane Dembélé. Le club de la capitale n'a déboursé que 50M€ pour s'attacher les services de l'international français, qui disposait d'une clause spéciale dans son contrat au FC Barcelone. Xavi regretteraient d'ailleurs amèrement le départ du champion du monde 2018, qui manquerait au vestiaire catalan.

Cet été, le PSG a totalement enflammé le mercato. Désireux de se renforcer, le club de la capitale a accueilli une bonne dizaine de nouveaux joueurs. Les dirigeants parisiens ont notamment profité d’une clause spéciale fixant le prix d’Ousmane Dembélé à 50M€ pour l’attirer dans le groupe de Luis Enrique.

Le PSG se régale avec Ousmane Dembélé

Le PSG a fait une bonne affaire. S’il ne se montre pas vraiment efficace dans le dernier geste pour le moment (un but et 6 passes décisives en 19 matchs), Ousmane Dembélé apporte malgré tout grandement dans le jeu. Percutant et virevoltant, l’ailier de 26 ans fait beaucoup de bien sur son côté droit. Le joueur du PSG était d’ailleurs annoncé comme celui qui provoquait le plus d’occasions de but en Europe.

Xavi et le FC Barcelone le regrettent