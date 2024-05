Accord trouvé, un renfort est annoncé au RC Lens !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Louis Leca dit stop ! A 38 ans, le portier du RC Lens va tirer sa révérence à l'issue de cette saison. Sur les réseaux sociaux, le Corse a remercié son équipe, qu'il ne quittera pas réellement. Leca devrait rester à Lens dans un rôle qui reste encore à définir.

La réception de Montpellier dimanche prochain devrait permettre aux supporters lensois de saluer, une dernière fois, Jean-Louis Leca. A 38 ans, le portier corse va prendre sa retraite à l'issue de cette saison. Ce vendredi, il a publié un long message sur les réseaux sociaux pour justifier son choix.

Leca tourne la page

« Il est temps pour moi de tourner non pas une, dit-il sur son compte personnel Instagram, mais plusieurs pages et je voulais simplement vous l'annoncer par ce message un peu long, difficile en effet d'être synthétique après vingt années en professionnel. Le mot qui me vient spontanément à l'esprit, c'est merci, ajoute-t-il sur les réseaux sociaux. J'exprime toute ma gratitude aux clubs qui m'ont permis de vivre une histoire incroyable » a déclaré Jean-Louis Leca sur son compte Instagram.

Le RC Lens va le conserver