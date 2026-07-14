Le mercato s’emballe avec Ferran Torres : Première réaction du PSG sur ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG place ses pions en cette période de mercato estival et semble notamment très attiré par le profil de Ferran Torres, l’attaquant espagnol du FC Barcelone. Fabrizio Romano a fait le point sur l’évolution de ce dossier en coulisses, et le journaliste rapporte notamment la première réaction de la part des dirigeants du PSG à ce sujet.

Avec la récente vente de Gonçalo Ramos au Milan AC, le PSG est désormais en quête de son successeur avec un profil capable d’évoluer dans un rôle de numéro 9. La piste menant à Ferran Torres (26 ans) s’est considérablement réchauffée ces derniers jours, et le président blaugrana Joan Laporta s’est contenté de botter en touche à ce sujet : « J'en ai entendu parler, mais nous n'en avons pas la confirmation. C'est un joueur du Barça », a-t-il confié lundi en conférence de presse. De son côté, le PSG se montre un peu plus loquace…

Ferran Torres dans le flou Dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, Fabrizio Romano a évoqué ce feuilleton Ferran Torres au PSG : « Pour Ferran Torres, la décision prise du côté du joueur est de discuter avec des clubs. Ferran Torres, avant de trancher pour son avenir, veut s’entretenir avec d’autres clubs. C’est une chose qu’il a décidé avant de choisir entre rester à Barcelone, signer un nouveau contrat ou non. Dans tous les cas, ils veulent parler à d’autres clubs. Et c’est ce qui arrive avec le PSG. Ses agents discutent avec le PSG », confie le journaliste spécialisé sur le mercato quant à la position de Torres sur son avenir très incertain.