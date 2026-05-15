Kylian Mbappé vendu ? Le Real Madrid a deux solutions pour régler le problème avec la star française

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques semaines que Kylian Mbappé est dans l’oeil du cyclone avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France est sous le feu des critiques, que ce soit de la part des médias ou même des supporters. Loin d’être irréprochable, Mbappé est désigné comme le responsable des maux du Real Madrid par beaucoup. Quelle est alors la solution pour la Casa Blanca ? Loïc Tanzi n’en voit que deux.

D’un point de vue individuel, Kylian Mbappé a brillé pour sa deuxième saison avec le Real Madrid en marquant de nombreux buts. Mais voilà que ça n’a pas suffi pour permettre à la Casa Blanca de remporter des trophées. La saison a été difficile pour les Merengue et Mbappé n’est d’ailleurs pas épargné. En effet, malgré ses performances, le capitaine de l’équipe de France est vivement pointé du doigt, étant pour beaucoup comme celui qui est à l’origine des maux du Real Madrid.

« Aujourd’hui, Mbappé est un problème pour le Real Madrid » Au micro de RTL, Loïc Tanzi s’est prononcé sur le malaise autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Dans un premier temps, le journaliste de L’Equipe a ainsi pu dire : « Mbappé est-il un bouc-émissaire ou responsable de la crise au Real Madrid ? Responsable, c’est peut-être un peu trop. Mais quand même je vais pencher pour ça. Il y a une vérité, aujourd’hui, Mbappé est un problème pour le Real Madrid et le Real doit gérer Mbappé. Il y a un problème sur le terrain, quand il joue, il change négativement le visage de son équipe. Ce n’est pas forcément de sa faute. Ses coéquipiers lui laissent aussi un peu porter la responsabilité de faire gagner le Real quand il joue. Quand il n’est pas là, les mecs osent un peu plus ».