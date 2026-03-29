«J’ai une offre de Paris, je décide de partir» : Quand une figure de l’OM voulait forcer son transfert au PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a été une figure de l’OM pendant de nombreuses saisons, la carrière d’un joueur aurait pu prendre une autre tournure. Quelques années avant de rejoindre Marseille, le principal intéressé avait tout fait pour forcer son transfert… au PSG. Son entraîneur de l’époque ne l’avait pas laissé partir, mais aujourd’hui, le joueur en question ne lui en veut pas du tout.

Deux ans avant de s’engager avec l’OM, c’est un club bien différent que Dimitri Payet voulait rejoindre. Lors du mercato hivernal 2011 alors qu’il évoluait à l’ASSE, le Réunionnais voulait à tout prix être transféré au PSG. Il était allé jusqu’au bras de fer avec l’AS Saint-Etienne, alors entraînée par Christophe Galtier. Dans un entretien croisé pour Football Club de Marseille, les deux hommes sont revenus sur cet épisode.

OM : DIMITRI PAYET x CHRISTOPHE GALTIER c'est à 17h30 ! - https://t.co/NFwO0Nnf1B — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 26, 2026

« Il avait oublié qu’il avait un entraîneur qui l’aimait à la folie et que je ne voulais pas le voir partir » « Tu te rappelles qu’en mi-saison tu veux quitter le club ? “J’ai une offre de Paris, je décide de partir.” Il avait oublié qu’il était sous contrat. Il avait oublié qu’il avait un entraîneur qui l’aimait à la folie et que je ne voulais pas le voir partir », a déclaré Christophe Galtier. « Ça a été, non pas une prise de bec, mais de longues discussions avec lui, son environnement très proche, pour lui dire qu’on ne peut pas quitter un club sans permission, on ne peut pas faire les choses comme ça et que de toute façon il allait avoir son bon de sortie en fin de saison. Il était revenu, même s’il était déçu de ne pas être parti à ce moment-là. Il était revenu et il avait fait sa deuxième partie de saison comme la première. Il avait été très performant, il avait joué pour l’équipe et il avait finalement eu son bon de sortie pour aller à Lille. C’était un très jeune joueur de 21 ans, pas qui pensait qu’il pouvait faire ce qu’il voulait, mais qui était inconscient de la situation dans laquelle on était à mi-parcours de dire : “Moi, je pars.” Mais c’était un jeune joueur à l’époque. »