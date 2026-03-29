«J’ai une offre de Paris, je décide de partir» : Quand une figure de l’OM voulait forcer son transfert au PSG

S’il a été une figure de l’OM pendant de nombreuses saisons, la carrière d’un joueur aurait pu prendre une autre tournure. Quelques années avant de rejoindre Marseille, le principal intéressé avait tout fait pour forcer son transfert… au PSG. Son entraîneur de l’époque ne l’avait pas laissé partir, mais aujourd’hui, le joueur en question ne lui en veut pas du tout.
Deux ans avant de s’engager avec l’OM, c’est un club bien différent que Dimitri Payet voulait rejoindre. Lors du mercato hivernal 2011 alors qu’il évoluait à l’ASSE, le Réunionnais voulait à tout prix être transféré au PSG. Il était allé jusqu’au bras de fer avec l’AS Saint-Etienne, alors entraînée par Christophe Galtier. Dans un entretien croisé pour Football Club de Marseille, les deux hommes sont revenus sur cet épisode.
« Il avait oublié qu’il avait un entraîneur qui l’aimait à la folie et que je ne voulais pas le voir partir »
« Tu te rappelles qu’en mi-saison tu veux quitter le club ? “J’ai une offre de Paris, je décide de partir.” Il avait oublié qu’il était sous contrat. Il avait oublié qu’il avait un entraîneur qui l’aimait à la folie et que je ne voulais pas le voir partir », a déclaré Christophe Galtier. « Ça a été, non pas une prise de bec, mais de longues discussions avec lui, son environnement très proche, pour lui dire qu’on ne peut pas quitter un club sans permission, on ne peut pas faire les choses comme ça et que de toute façon il allait avoir son bon de sortie en fin de saison. Il était revenu, même s’il était déçu de ne pas être parti à ce moment-là. Il était revenu et il avait fait sa deuxième partie de saison comme la première. Il avait été très performant, il avait joué pour l’équipe et il avait finalement eu son bon de sortie pour aller à Lille. C’était un très jeune joueur de 21 ans, pas qui pensait qu’il pouvait faire ce qu’il voulait, mais qui était inconscient de la situation dans laquelle on était à mi-parcours de dire : “Moi, je pars.” Mais c’était un jeune joueur à l’époque. »
« C’est un mal pour un bien parce qu’au final ça m’a permis d’aller à Lille et pas au PSG »
« C’était une décision que j’avais prise sans l’aval de personne », a enchaîné Dimitri Payet. « Ça a été plutôt bien géré par tout le monde, parce que c’est vrai que ça ne s’est pas fait, je suis revenu, j’ai été puni, j’ai été jouer avec la réserve. Ce qui est normal, il m’a expliqué qu’il avait un groupe à gérer et qu’il ne pouvait pas me réintégrer comme ça. Il avait quand même une main à avoir sur son groupe et c’était normal que je repasse par la réserve. Mais sans animosité, toujours en m’expliquant le pourquoi du comment, quand ça allait bien, quand ça allait moins bien. avec justesse, parce que quand il me disait : “Là Dim’, tu es pas bon, tu joues au con”, j’étais le premier à le savoir. Je n’avais pas besoin de lui pour me le dire, mais je ne pouvais rien lui dire parce que je savais que tout ce qu’il me disait c’était vrai. C’est un mal pour un bien parce qu’au final ça m’a permis d’aller à Lille et pas au PSG. Et je me retrouve à faire 10 ans à Marseille. Comme quoi, moi, je crois aux choses de la vie et c’était peut-être pas le bon moment d’aller à Paris, plutôt finir sur ma carrière à Marseille. C’est un moment qui n’était pas simple, mais qui a été très bien géré et sans animosité. »