Il fait une révélation étonnante sur la carrière de Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti à Al-Nassr cet hiver après la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo brille déjà en Arabie Saoudite. Néanmoins, l’international portugais aurait sûrement préféré rester en Europe dans une équipe jouant la Ligue des Champions. Marcelo, son ancien coéquipier, estime même que CR7 peut jouer dans n’importe quel club.

Mécontent de sa situation à Manchester United et snobé par Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a rompu son contrat avec le club mancunien en décembre dernier. Alors qu’il attendait une porte de sortie en Europe, l’international portugais a finalement pris la direction d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, faute d’offre plus alléchante sur le plan sportif.

Cristiano Ronaldo tente l’exil

Cristiano Ronaldo, qui vient de fêter ses 38 ans, a donc quitté l’Europe pour la première fois de sa carrière. Un exil qui semble mettre un terme à son hégémonie, lui qui s’est partagé tous les trophées du Ballon d’Or de 2008 à 2018 avec Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo s’est fait punir, il dit tout https://t.co/LxYZ2eTrdC pic.twitter.com/LTkcpAOnx2 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

«Il peut jouer dans n'importe quelle équipe du monde»