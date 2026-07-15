«Il a des ratés de dingue» : La prochaine recrue du PSG fait déjà parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG semble avoir l'intention de recruter Ferran Torres afin d'assurer le rôle de doublure d'Ousmane Dembélé et ainsi remplacer Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan. Un choix qui ne fait pas l'unanimité compte tenu du profil de l'attaquant du FC Barcelone.

Alors que Gonçalo Ramos a quitté le PSG pour s'engager avec l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus, le club parisien s'active en coulisses. Et ces derniers jours, la piste menant à Ferran Torres a pris de l'ampleur. En effet, Luis Enrique apprécierait le profil de l'attaquant du FC Barcelone dont le contrat court jusqu'en 2027. L'Espagnol viendrait donc pour compenser le départ de Gonçalo Ramos et donc assurer le rôle de doublure d'Ousmane Dembélé. Mais L'Immigré Parisien, célèbre youtubeur de la communauté PSG, ne montre pas un enthousiasme débordant quand à cette signature.

«C'est un profil différent» « Que le PSG se positionne sur Ferran Torres… Dans le profil, honnêtement, ça ne me choque pas. Parce que Ferran Torres c'est un joueur qui peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe et on sait que c'est un profil qu'il ne faut pas comparer intrinsèquement à Gonçalo Ramos. C'est un profil différent », a-t-il confié sur sa chaîne Twitch avant de poursuivre.