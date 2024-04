EXCLU - Mercato : Reims pense à Habib Beye !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le Stade de Reims a de fortes chances de perdre son entraîneur, Will Still, cet été. Les dirigeants sont donc à pied d’œuvre pour se préparer à cette éventualité et ont coché le nom de Habib Beye. Voici nos révélations sur le dossier.

Will Still ne s’en cache plus, l’entraîneur de Reims aspire à « autre chose ». Le technicien belge l’a publiquement déclaré à différentes reprises, il veut « rentrer à la maison » : « J’ai été à l’étranger toute ma vie et j’ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n’était pas tout à fait le mien. Et je veux juste rentrer à la maison. Évidemment, la Premier League est le rêve ultime de tout manager au monde. Je ne suis pas pressé non plus. Ce n’est pas que si je viens en Angleterre, je dois aller en Premier League, ou je dois aller dans tel ou tel club. Si quelque chose me convient, alors ça me convient, et je serais tout aussi heureux de le faire ». Conscient que le départ de son mentor est clairement possible, le Stade de Reims s’est emparé du dossier « coach » et dispose déjà de plusieurs noms en tête.

EXCLU - Mercato : L’OM insiste fort pour Paulo Fonseca ! https://t.co/C1lhDekrem pic.twitter.com/cfqOtyGKIo — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

L’option Habib Beye

Selon nos informations, les dirigeants rémois songent au profil de l’actuel entraîneur du Red Star, Habib Beye. L’ancien marseillais est tout proche d’atteindre l’objectif du club parisien, à savoir remonter en Ligue 2. En fin de contrat avec le Red Star, Habib Beye dispose d’un avenir incertain et se retrouve courtisé. Reims en a fait l’une de ses pistes privilégiées en cas de départ de Will Still…

Une clause pour Still

Dans le dossier coach du Stade de Reims, il y a toutefois un point qui pourrait être « bloquant ». Si Will Still a émis son souhait de partir pour retrouver l’Angleterre, où il dispose déjà de contacts sérieux, il faut encore que le club qui souhaite miser sur lui paye la clause libératoire de son contrat. Elle s’élève à 5 millions d’euros, montant qui n’est pas négligeable pour un entraîneur…