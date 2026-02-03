«C'est en train de tourner au fiasco» : Un joueur du PSG en profite pour devenir le «nouveau héros»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le PSG peine à retrouver le niveau qui lui a permis de marcher sur l'Europe en remportant la Ligue des champions et tous les trophées qui ont suivi. Il faut dire que le mercato estival peine à porter ses fruits, mais cela pourrait bien faire les affaires d'un joueur inattendu à ce niveau.

C'est une situation que personne n'aurait pu prédire. En effet, lorsque le PSG lâche 55M€ bonus compris l'été dernier pour recruter Lucas Chevalier, difficile d'imaginer que six mois plus tard, c'est Matvey Safonov qui deviendrait le titulaire. Et pourtant, c'est bien ce qui est en train de se produire, tant le Russe enchaîne les prestations convaincantes à l'image de son nouveau penalty arrêté dimanche soir à Strasbourg. Et vue de Russie, la presse enterre déjà Lucas Chevalier.

Vous pouvez déjà dire a Chevalier de trouver son nouveau club. #RCSAPSG pic.twitter.com/zttXk5wa9v — FUUT_LUCAS 🐐 🥷 🇫🇷 (@stslucas80) February 1, 2026

La Russie annonce «le héros du PSG» « Safonov semble désormais pouvoir être considéré comme le gardien numéro un du PSG. Du moins pour l’instant. La prestation convaincante du Russe lors du match de la 20e journée contre Strasbourg n’a fait que renforcer son statut à Paris. Grâce notamment à son talent pour arrêter les penalties », écrit ainsi Championat, avant que Sportbox ne présente Matvey Safonov comme « le héros du PSG » après son penalty arrêté. « Personne ne se souvient même de Chevalier », conclut carrément le média russe.