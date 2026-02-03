«C'est en train de tourner au fiasco» : Un joueur du PSG en profite pour devenir le «nouveau héros»

Depuis le début de la saison, le PSG peine à retrouver le niveau qui lui a permis de marcher sur l'Europe en remportant la Ligue des champions et tous les trophées qui ont suivi. Il faut dire que le mercato estival peine à porter ses fruits, mais cela pourrait bien faire les affaires d'un joueur inattendu à ce niveau.
C'est une situation que personne n'aurait pu prédire. En effet, lorsque le PSG lâche 55M€ bonus compris l'été dernier pour recruter Lucas Chevalier, difficile d'imaginer que six mois plus tard, c'est Matvey Safonov qui deviendrait le titulaire. Et pourtant, c'est bien ce qui est en train de se produire, tant le Russe enchaîne les prestations convaincantes à l'image de son nouveau penalty arrêté dimanche soir à Strasbourg. Et vue de Russie, la presse enterre déjà Lucas Chevalier.
La Russie annonce «le héros du PSG»
« Safonov semble désormais pouvoir être considéré comme le gardien numéro un du PSG. Du moins pour l’instant. La prestation convaincante du Russe lors du match de la 20e journée contre Strasbourg n’a fait que renforcer son statut à Paris. Grâce notamment à son talent pour arrêter les penalties », écrit ainsi Championat, avant que Sportbox ne présente Matvey Safonov comme « le héros du PSG » après son penalty arrêté. « Personne ne se souvient même de Chevalier », conclut carrément le média russe.
Luis Enrique n'a «jamais vu ça»
De son côté Sport24 se réjouit du fait que « le transfert de Chevalier au PSG est déjà en train de tourner au fiasco ». Sans enterrer Lucas Chevalier, Luis Enrique a toutefois salué la prestation de Matvey Safonov en conférence de presse : « Je pense que j'ai eu pendant ma carrière beaucoup de gardiens avec la capacité d'arrêter des tirs au but mais c'est le meilleur gardien que j'ai jamais eu dans sa capacité à deviner le côté où va être tiré le penalty, où va frapper le joueur. Et c'est une qualité très importante. »