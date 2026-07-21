Bradley Barcola est prêt à partir : Le PSG annonce la couleur pour son transfert

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain va bientôt récupérer l'intégralité de ses internationaux ayant pris part à la Coupe du monde 2026 qui a vu Fabian Ruiz ajouter la Coupe du monde à son impressionnant palmarès. Pour sa part, le rêve de Bradley Barcola s'est arrêté en demi-finale contre l'Espagne de son coéquipier sacré. Et maintenant ? Place à un feuilleton qui risque d'animer l'actualité du PSG sur le mercato.

Trois saisons et puis s'en va ? Depuis son transfert de l'OL vers le PSG à l'été 2023, Bradley Barcola n'a jamais pu bénéficier d'une place de titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique bien qu'il soit régulièrement utilisé par l'entraîneur espagnol. Lors des deux dernières finales de Ligue des champions jouées par le Paris Saint-Germain, le nom de Barcola ne figurait pas dans la composition de départ parisienne. Ce qui pourrait lui donner des envies d'ailleurs avant la fin du mercato programmée le 1er septembre prochain à deux ans de l'expiration de son contrat.

«La position du PSG est claire : le club ne souhaite pas le vendre» Néanmoins, malgré les intérêts de Liverpool et d'Arsenal qui circulent dans la presse, le PSG n'est pas pour autant vendeur. « Le nom de Bradley Barcola a été évoqué, mais nous n’avons pas connaissance, à l’heure actuelle, de démarches concrètes de la part d’Arsenal concernant ce joueur. La position du PSG est claire : le club ne souhaite pas le vendre, mais souhaite plutôt renouveler son contrat », a confié David Ornstein, journaliste de The Athletic, ces dernières heures. « Même s’ils devaient le vendre, le prix qu’ils en demanderaient serait plus élevé – considérablement, je pense – que celui du transfert d’Elliot Anderson à Manchester City. C’est un joueur qui a remporté la Ligue des champions, il faut donc payer le prix du marché ».