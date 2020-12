Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi, erreur de casting ?

Publié le 25 décembre 2020 à 8h30 par A.C.

Acheté pour 50M€ par Leonardo, Mauro Icardi pourrait bien vivre une de ses pires saisons au Paris Saint-Germain.

Quand Leonardo a conclu son prêt, tout le monde a salué ce coup de maitre. Il faut dire que le directeur sportif du Paris Saint-Germain est arrivé à s’attacher les services de l’un des meilleurs buteurs de Serie A de ces dernières années : Mauro Icardi. D’ailleurs, l’aventure de l’Argentin au PSG a très bien commencé. Marquant but sur but, il affichait une excellente entente avec Kylian Mbappé et Neymar, à l’inverse d’Edinson Cavani. Mais voilà, tout a basculé avec le début de l’année 2020. D’un côté Thomas Tuchel a arrêté de faire confiance à Icardi et de l’autre, le joueur a fait face à plusieurs problèmes physiques.

Une année 2020 catastrophique pour Icardi

Il y a tout d’abord eu le coronavirus, puis une blessure au genou très handicapante, qui dure depuis octobre dernier. Résultats, Mauro Icardi n’a joué que cinq matchs avec le Paris Saint-Germain cette saison, cumulant 353 minutes de jeu et marquant un doublé face au Stade de Reims le 27 septembre dernier (0-2). Pire, l’arrivée de Moise Kean lui fait de l’ombre. L’Italien est en effet plus que satisfaisant depuis son arrivée au PSG et semble presque mieux s’entendre avec Kylian Mbappé et Neymar, qu’Icardi. D'ailleurs, la presse italienne parle déjà d’un départ d’Icardi, avec notamment la Juventus qui semble toujours intéressée par l’ancien de l’Inter.