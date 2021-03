Foot - Rennes

Rennes : La réponse cash de Génésio à Depay !

Publié le 20 mars 2021 à 18h55 par La rédaction

Tout juste arrivé du côté du Stade Rennais, Bruno Génésio a déjà subi quelques critiques, notamment de la part de ses anciens joueurs, comme Memphis Depay. Le technicien français n’a d’ailleurs pas tardé à répondre au Néerlandais.