Une décision avantage le PSG : Christophe Dugarry n’en revient pas, «je me suis dit que c’était une blague»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison poussif, le PSG monte clairement en puissance comme en témoigne la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais Christophe Dugarry a surtout pointé du doigt une décision qui a largement favorisé les Parisiens.

Mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant 3 à 0 sur la pelouse de Chelsea après avoir déjà largement dominé les Blues au Parc des Princes (5-2). Cependant, Christophe Dugarry n'est pas encore totalement rassuré par les hommes de Luis Enrique et souligne notamment la faiblesse de Chelsea en insistant sur certains choix de Liam Rosenior qui ont largement aidé le PSG.

🚨 𝗞𝗩𝗜𝗖𝗛𝗔 𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 Chelsea 😈🔥



Ils pensaient pouvoir parler après la Coupe du Monde des clubs… 👀🏆



Mais Khvicha Kvaratskhelia a répondu pour le Paris Saint-Germain.



À l’aller :

⚽️⚽️ 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘́

🎯 𝗨𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘

👉 Et il les a… pic.twitter.com/oLotYELJIR — Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) March 18, 2026

Dugarry critique les choix de Rosenior « Si on est rabat-joie ? J’adore l’analyse de Benoît Boutron (journaliste et consultant dans l’émission)… "C’était fantastique, incroyable, ils ont battu Chelsea, c’est monstrueux, un entraîneur de haut niveau, c’était exceptionnel, si là ils ne gagnent pas la Ligue des Champions sincèrement je me coupe un bras je te le dis de suite… Bravo Paris c’est fantastique, c’est génial, le match aller, le match retour, tout était super, ils sont beaucoup plus forts donc bravo…" Comme ça on n’est pas rabat-joie, next ! Ça veut dire quoi vous êtes rabat-joie ? Elle est tellement nulle cette phrase. Chelsea a perdu 14 matchs cette année, tu veux qu’on dise quoi ? Tu les as vu jouer mardi ? Le gardien leur donne deux buts la semaine d’avant, le latéral leur donne deux buts au bout de cinq minutes… Bien sûr que c’est une équipe moyenne. Sur les deux matchs c’est une équipe moyenne, Paris n’a pas battu le meilleur du football européen. C’est rabat-joie de dire ça ? », se demande-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC.