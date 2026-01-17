Un attaquant du PSG file à l'étranger, c'est le choc !

En octobre dernier, Ibrahim Mbaye décidait de changer de nationalité sportive en optant pour le Sénégal. Un choix qui lui permet de disputer la CAN où les Lions de la Terranga affronteront le Maroc en finale. Et visiblement, l'ailier du PSG impressionne tout le monde durant cette compétition.
Promis à une carrière avec l'équipe de France, Ibrahim Mbaye a finalement décidé de représenter le Sénégal. Un choix visiblement bénéfique puisqu'il s'apprête à disputer la finale de la CAN face au Maroc dimanche soir. Et selon le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi, le jeune ailier du PSG a déjà mis tout le monde d'accord.
Ibrahim Mbaye choque déjà tout le monde
« Comment ne pas saluer la clairvoyance de Paulo Cesar quant à l’analyse qu’il fait du jeune Ibrahim Mbaye ? Le Titi du PSG a scotché tout le monde et je n’ai pas peur de le dire, moi le premier, depuis son arrivée en sélection. J’ai l’impression que revêtir le maillot du Sénégal l’a libéré de quelque chose, lui a donné un immense coup de boost », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.
«Le Titi du PSG a scotché tout le monde»
« Intégrer une sélection A composée de joueurs confirmés et bien plus matures est, à 17 ans, déjà un exploit que seuls les joueurs "différents" sont en mesure de réaliser. Mais le faire avec la facilité qui est la sienne, être décisif et percutant comme il l’a été tient carrément de l’exploit. Mais pour être honnête, je ne vois pas Pape Thiaw le titulariser dimanche en finale. D’abord parce que le coach ne fait pas – et c’est logique – encore de lui un titulaire. Et ensuite parce que ce ne serait pas lui rendre service, à son âge et son expérience restreinte, que de le faire débuter lors de ce rendez-vous où la pression et l’enjeu seront à leur maximum », ajoute Stéphane Bianchi.