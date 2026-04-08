«Qu’il se troue !» : Un joueur du PSG attend l’erreur de son coéquipier ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au PSG, comme dans tous les grands clubs, la concurrence est rude. Forcément, Luis Enrique a ses préférences et certains joueurs parisiens en font les frais avec un temps de jeu réduit ou même inexistant. Mais comment réussir à inverser la tendance pour retrouver le terrain avec le PSG ? Une erreur serait espérée par un Parisien actuellement sur le banc de touche.

Ce mercredi, le PSG dispute son quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool. Le club de la capitale accueille les Reds au Parc des Princes et voilà qu’à l’approche de ce grand rendez-vous, les regards se tournent notamment vers Matvey Safonov. Aujourd'hui titulaire dans les buts du PSG, le Russe a une énorme pression sur les épaules. Mais est-il réellement à la hauteur ? Il a été question du cas Safonov ce mardi sur RMC lors du Super Moscato Show.

«Il n'était pas contre» : Quand Zinedine Zidane aurait pu signer au PSG ! https://t.co/t1KQ2fXT1Q — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« C’est le point faible du PSG » Et c’est ainsi que dans un premier temps, Stephen Brun a confié à propos du gardien russe du PSG : « C’est le point faible du PSG ce poste de gardien de but. Sur les 10 dernières années, j'ai regardé les gardiens titulaires qui ont gagné la Ligue des Champions, c’est Courtois, Ederson, Mendy, Neuer, Alisson, Ter Stegen, que des grands noms et des grands joueurs. Le problème c'est que Safonov il faut qu'il monte son niveau de jeu. Faire en erreur en Ligue 1, ce n'est pas dramatique parce que le PSG est au-dessus donc tu peux rattraper cette erreur. En Ligue des Champions, tu vas être exposé et si tu fais une connerie tu n’es pas sûr de pouvoir la rattraper. Je suis persuadé que Safonov est titulaire, pas parce qu'il est plus fort que Chevalier, c'est juste que Chevalier s'est troué sur le début de saison et Luis Enrique a mis Safonov par défaut. Il n'y a pas un écart entre les deux. Mais Safonov n'est pas un meilleur gardien de Chevalier. C’est le seul point faible du PSG sur ces dernières semaines ».