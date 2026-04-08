«Qu’il se troue !» : Un joueur du PSG attend l’erreur de son coéquipier ?

Au PSG, comme dans tous les grands clubs, la concurrence est rude. Forcément, Luis Enrique a ses préférences et certains joueurs parisiens en font les frais avec un temps de jeu réduit ou même inexistant. Mais comment réussir à inverser la tendance pour retrouver le terrain avec le PSG ? Une erreur serait espérée par un Parisien actuellement sur le banc de touche.
Ce mercredi, le PSG dispute son quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool. Le club de la capitale accueille les Reds au Parc des Princes et voilà qu’à l’approche de ce grand rendez-vous, les regards se tournent notamment vers Matvey Safonov. Aujourd'hui titulaire dans les buts du PSG, le Russe a une énorme pression sur les épaules. Mais est-il réellement à la hauteur ? Il a été question du cas Safonov ce mardi sur RMC lors du Super Moscato Show.
« C’est le point faible du PSG »
Et c’est ainsi que dans un premier temps, Stephen Brun a confié à propos du gardien russe du PSG : « C’est le point faible du PSG ce poste de gardien de but. Sur les 10 dernières années, j'ai regardé les gardiens titulaires qui ont gagné la Ligue des Champions, c’est Courtois, Ederson, Mendy, Neuer, Alisson, Ter Stegen, que des grands noms et des grands joueurs. Le problème c'est que Safonov il faut qu'il monte son niveau de jeu. Faire en erreur en Ligue 1, ce n'est pas dramatique parce que le PSG est au-dessus donc tu peux rattraper cette erreur. En Ligue des Champions, tu vas être exposé et si tu fais une connerie tu n’es pas sûr de pouvoir la rattraper. Je suis persuadé que Safonov est titulaire, pas parce qu'il est plus fort que Chevalier, c'est juste que Chevalier s'est troué sur le début de saison et Luis Enrique a mis Safonov par défaut. Il n'y a pas un écart entre les deux. Mais Safonov n'est pas un meilleur gardien de Chevalier. C’est le seul point faible du PSG sur ces dernières semaines ».
« Lucas Chevalier ne souhaite qu'une chose, c’est que Safonov se troue »
Pendant que Matvey Safonov est donc titulaire avec le PSG, Lucas Chevalier doit lui donc ronger son frein sur le banc des remplaçants. Et attendre une erreur du Russe ? « Lucas Chevalier ne souhaite qu'une chose, c’est que Safonov se troue. (…) Moi je pense que Chevalier va rejouer quand le PSG va être champion de France à deux ou trois journées de la fin. Chevalier va jouer les derniers matchs de Ligue 1 », a poursuivi Stephen Brun.