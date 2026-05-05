PSG - Vitinha ne peut pas détester Luis Enrique, et il explique pourquoi c’est impossible !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais considéré comme une référence mondiale au milieu de terrain, Vitinha doit en partie cette grosse montée en puissance des dernières années au PSG à Luis Enrique. L'international portugais a noué des liens solides avec le technicien espagnol, et il n'a pas manqué de lui déclarer sa flamme dans une récente interview.

Dans un large entretien accordé au site officiel de l'UEFA ces derniers jours, Vitinha (26 ans) s'est confié sur sa grosse pression des quatre dernières années au sein du PSG, et le milieu de terrain portugais a également confié tout le bien qu'il pensait de Luis Enrique. Sous les ordres du coach espagnol depuis l'été 2023, Vitinha a réussi à devenir une référence mondiale au PSG grâce notamment à l'ancien entraîneur du FC Barcelone qui l'a considérablement fait progresser. Et au-delà de ses compétences évidentes, Vitinha a tenu à rendre hommage à la personne qu'est Luis Enrique.

Vitinha est un grand fan de Luis Enrique « Au-delà de ses qualités techniques et tactiques en tant qu’entraîneur, c’est une personne fantastique et je me sens à l’aise à ses côtés. Nous ne parlons pas seulement de football, et c’est aussi une bonne chose. C’est quelqu’un de très naturel et de normal, qui est très franc avec vous. Dans nos métiers d’entraîneurs et de joueurs, quand on sent que le retour est sincère et reflète ce qu’il pense et ressent de vous, et ce qu’il attend de vous, c’est quelque chose de vraiment important », a confié le milieu de terrain portugais du PSG, avant d'expliquer qu'il serait impossible de détester Luis Enrique.