PSG : «On l'a trouvé», le successeur d'Ousmane Dembélé annoncé dans l'After Foot ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a connu quelques déconvenues ces derniers mois dans un secteur du terrain en particulier entre autres avec Ousmane Dembélé. Cependant, le déplacement des joueurs de Luis Enrique à Nice sur la pelouse du GYM samedi aurait le mérite de répondre à une interrogation qui occupait les débats et les esprits de certains. Explications.

En l'espace d'un an, le Paris Saint-Germain a raflé tous les trophées possibles hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea à la mi-juillet 2025. Et pour se bâtir ce palmarès en question, le club de la capitale a notamment dû passer par la case des tirs au but. Des séances remportées en Ligue des champions comme en Supercoupe d'Europe mais aussi pour la Coupe intercontinentale des clubs ainsi que le Trophée des champions cette saison.

"Ce joueur-là, c'est n'importe quoi ! Il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants d'Europe !"@walidacherchour est séduit par la polyvalence et les performances de Nuno Mendes. pic.twitter.com/8qmZXGcebr — After Foot RMC (@AfterRMC) March 21, 2026

«On a trouvé un tireur de penalty au PSG» Néanmoins, malgré la réussite du PSG pendant les tirs au but, l'exercice en lui-même du penalty en plein match a causé bien des débats chez les observateurs et notamment ceux de l'After Foot sur RMC. La cause ? Plusieurs ratés consécutifs de la part de Vitinha, d'Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué qui se sont succédés au point de penalty avec peu de réussite. Samedi soir sur la pelouse de l'OGC Nice, Nuno Mendes a su trouver le chemin des filets pour le Paris Saint-Germain à la 42ème minute de jeu. Serait-ce le tireur tant attendu ? Walid Acherchour le pense sincèrement. « On a trouvé un tireur de penalty au PSG ».