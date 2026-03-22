PSG : «On l'a trouvé», le successeur d'Ousmane Dembélé annoncé dans l'After Foot ?

Le Paris Saint-Germain a connu quelques déconvenues ces derniers mois dans un secteur du terrain en particulier entre autres avec Ousmane Dembélé. Cependant, le déplacement des joueurs de Luis Enrique à Nice sur la pelouse du GYM samedi aurait le mérite de répondre à une interrogation qui occupait les débats et les esprits de certains. Explications.
En l'espace d'un an, le Paris Saint-Germain a raflé tous les trophées possibles hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea à la mi-juillet 2025. Et pour se bâtir ce palmarès en question, le club de la capitale a notamment dû passer par la case des tirs au but. Des séances remportées en Ligue des champions comme en Supercoupe d'Europe mais aussi pour la Coupe intercontinentale des clubs ainsi que le Trophée des champions cette saison.
«On a trouvé un tireur de penalty au PSG»
Néanmoins, malgré la réussite du PSG pendant les tirs au but, l'exercice en lui-même du penalty en plein match a causé bien des débats chez les observateurs et notamment ceux de l'After Foot sur RMC. La cause ? Plusieurs ratés consécutifs de la part de Vitinha, d'Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué qui se sont succédés au point de penalty avec peu de réussite. Samedi soir sur la pelouse de l'OGC Nice, Nuno Mendes a su trouver le chemin des filets pour le Paris Saint-Germain à la 42ème minute de jeu. Serait-ce le tireur tant attendu ? Walid Acherchour le pense sincèrement. « On a trouvé un tireur de penalty au PSG ».
«On se posait la question et on avait fait des débats sur le fait que cela pourrait devenir un souci»
Alors qu'Ousmane Dembélé a été l'un des tireurs de penalty attitré, si ce n'est le tireur, le consultant du Winamax FC et de RMC assure que Nuno Mendes pourrait être son successeur et la réponse aux problèmes du PSG dans ce domaine. « On en avait parlé lorsque Désiré Doué avait raté son penalty, on se posait la question et on avait fait des débats sur le fait que cela pourrait devenir un souci les tireurs du PSG qui rataient sans cesse que ce soir Dembélé, Vitinha et donc Doué. Et là Nuno Mendes, c'est ficelle. C'est 100% de réussite, c'est très bien tiré ».