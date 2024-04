PSG : Mbappé fait une annonce à l’Espagne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG affrontera le FC Barcelone mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions, et Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant pour ce choc décisif pour la fin de saison. D’ailleurs, l’attaquant parisien annonce la couleur à son adversaire espagnol avec de solides ambitions…

Pour sa dernière campagne de Ligue des Champions avec le PSG, lui qui s’en ira libre à l’issue de la saison pour prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé souhaite frapper fort ! Le capitaine de l’équipe de France aura un rôle décisif à jouer mercredi soir en quart de finale aller, face au FC Barcelone, et Mbappé a affiché les ambitions XXL du PSG.

EXCLU : Sa signature avec le PSG est imminente ! https://t.co/GFeg2g2q3R pic.twitter.com/TAym4sJcQB — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

« Je suis prêt »

Interrogé au micro de Téléfoot , Kylian Mbappé annonce la couleur au FC Barcelone : « C’est le moment pour les grands joueurs, donc je suis prêt et bien sûr, comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. Chaque année, à cette période-là, c’est un tournant de la saison. A la fin du mois d’avril, on aura une indication sur quel type de saison on est à peu près susceptibles de faire », indique l’attaquant du PSG.

« On va tout donner »