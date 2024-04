PSG : Luis Enrique fait une annonce historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lorient lors duquel le PSG peut officialiser son titre de champion de France, Luis Enrique a affiché ses ambitions, assurant qu’il avait pour objectif de remporter le quadruplé, ce qui serait historique en France. Pour cela il faudra battre l’OL en finale de la Coupe de France, et surtout aller au bout en Ligue des champions.

Vainqueur du Trophée des Champions, le PSG est large leader de la Ligue 1 et affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions avant de retrouver l'OL en finale de la Coupe de France. Autrement dit, le club de la capitale est toujours en lice pour réaliser un incroyable quadruplé qui serait historique puisqu'aucun club français ne l'avait réussi jusque-là. Luis Enrique ne cache d'ailleurs pas son ambition.

Luis Enrique rêve du quadruplé avec le PSG

« Sans aucun doute. Bien évidemment que nous en parlons. C'est une motivation. C'est une manière de marquer l'histoire du club, de la ville et même du pays. Ça nous motive. Pour le moment, nous n’avons qu’un titre, le Trophée des champions, donc il faut gagner la Ligue 1 et continuer à lutter ensuite pour respecter les autres clubs. Je n’ai aucun doute à ce sujet. Après, nous aura à jouer la finale de Coupe de France contre Lyon (le 25 mai). Un match forcément spécial. Et il y aura aussi la demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, que nous connaissons bien. C’est un chemin long et sinueux. Il va falloir que nous soyons très concentrés sur chacun de nos objectifs », prévient l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'évoquer le titre qui se précise en L1.

«On a le meilleur effectif, le meilleur budget, c'est presque obligatoire de remporter le championnat»