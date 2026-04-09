PSG - Ligue des champions : La statistique lunaire que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain commence à se bâtir un joli tableau de chasse en Ligue des champions depuis le lancement de la saison dernière et la formule mise en place par l’UEFA. En un peu plus d’un an, le club de la capitale collectionne les scalps d’équipes anglaises à domicile au contraire d’un pensionnaire de Premier League. Ce qui donne une statistique tout bonnement incroyable.

Avec la nouvelle formule de la Ligue des champions qui propose huit matchs de saison régulière avant la phase à élimination directe qui oblige les équipes classées entre les 9ème et 24ème places à disputer des 1/16èmes de finale, le PSG a eu la possibilité de se frotter à quelques grosses cylindrées européennes depuis l’instauration de ce format la saison dernière. Depuis janvier 2025 et les barrages de C1, le Paris Saint-Germain a fait un tour d’Angleterre.

Le PSG 𝗔 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘́ 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗔̀ 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗖𝗜𝗟𝗘 contre des clubs de Premier League 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗧𝗧𝗘𝗡𝗛𝗔𝗠 depuis janvier 2025 ! 💀💀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



𝙋𝙎𝙂 : 𝟲 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚𝙨



✅ Manchester City (4-2)

✅ Aston Villa (3-1)

✅ Arsenal (2-1)

✅ Tottenham (5-3)

✅… pic.twitter.com/ioUMbvsXWy — Footballogue (@Footballogue) April 9, 2026

Six victoires contre des clubs anglais pour le PSG à domicile depuis début 2025 En saison régulière et à partir des 1/8èmes de finale de l’exercice précédent, le PSG a croisé la route de Manchester City, de Liverpool, d’Aston Villa, d’Arsenal ainsi que Tottenham, Chelsea et une fois de plus les Reds cette saison. Un bilan de cinq double confrontations et de deux matchs de saison régulière pour le Paris Saint-Germain face à des pensionnaires de Premier League. A domicile, le club de la capitale s’est toujours imposé avec des succès face aux Skyblues (4-2), aux Villans (3-1), aux Gunners (2-1), aux Spurs (5-3), aux Blues (5-2) et aux Reds (2-0).