PSG - Ligue des champions : La statistique lunaire que personne n’a vu venir !

Le Paris Saint-Germain commence à se bâtir un joli tableau de chasse en Ligue des champions depuis le lancement de la saison dernière et la formule mise en place par l’UEFA. En un peu plus d’un an, le club de la capitale collectionne les scalps d’équipes anglaises à domicile au contraire d’un pensionnaire de Premier League. Ce qui donne une statistique tout bonnement incroyable.
Avec la nouvelle formule de la Ligue des champions qui propose huit matchs de saison régulière avant la phase à élimination directe qui oblige les équipes classées entre les 9ème et 24ème places à disputer des 1/16èmes de finale, le PSG a eu la possibilité de se frotter à quelques grosses cylindrées européennes depuis l’instauration de ce format la saison dernière. Depuis janvier 2025 et les barrages de C1, le Paris Saint-Germain a fait un tour d’Angleterre.
Six victoires contre des clubs anglais pour le PSG à domicile depuis début 2025
En saison régulière et à partir des 1/8èmes de finale de l’exercice précédent, le PSG a croisé la route de Manchester City, de Liverpool, d’Aston Villa, d’Arsenal ainsi que Tottenham, Chelsea et une fois de plus les Reds cette saison. Un bilan de cinq double confrontations et de deux matchs de saison régulière pour le Paris Saint-Germain face à des pensionnaires de Premier League. A domicile, le club de la capitale s’est toujours imposé avec des succès face aux Skyblues (4-2), aux Villans (3-1), aux Gunners (2-1), aux Spurs (5-3), aux Blues (5-2) et aux Reds (2-0).
Tottenham n’en compte que cinq…
En l’espace d’un an et quelques mois, le PSG a signé six succès à la maison face à des clubs anglais. Un bilan que n’a même pas su atteindre Tottenham qui, malgré le fait d’évoluer en Premier League, ne comptabilise que cinq victoires contre des équipes de l’élite du football anglais dans ce laps de temps face à Liverpool (1-0), Manchester United sur le même score, Southampton (3-1), Burnley (3-0) et Brentford (2-0). Depuis le début de l’année 2026 et après trois mois de compétition, Tottenham n’est pas parvenu à remporter le moindre match au Tottenham Hotspur Stadium face à une adversité anglaise. Reste à savoir si Roberto De Zerbi parviendra à inverser la tendance.