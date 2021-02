Foot - PSG

PSG : Le nouveau message fort de Mbappé sur Neymar !

Publié le 2 février 2021 à 13h45 par D.M.

Kylian Mbappé est revenu sur sa relation avec Neymar et notamment sur leur entente sur le terrain.

Neymar et Kylian Mbappé ont connu des destins similaires. Les deux hommes ont rejoint le PSG durant l’été en 2017 et voient leur contrat expirer en 2022. Les deux figures du club parisien s’apprécient et aiment se côtoyer également en dehors du terrain. Interrogé lors de l’émission Sept à Huit sur sa relation avec Mbappé, Neymar avait d'ailleurs lâché un message touchant : « Nous avons une relation de frères. Moi je suis l’ainé, nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. Je l’appelle « Golden Boy » parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de football, tout le monde sait ce qu’il vaut, mais même en dehors des terrains, il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s’amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100% ».

« En achetant un grand joueur comme lui, tu achètes aussi un niveau d'exigence qui rejaillit sur tous les autres »