PSG : Le moment est enfin venu pour Lucas Chevalier ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain va enchaîner trois matchs en six jours. Et avec les deux reports contre le FC Nantes et le RC Lens, le PSG va devoir multiplier les efforts tant en Ligue 1 qu'en Ligue des champions à intervalles réguliers dans les prochains jours. De quoi inciter Luis Enrique de mettre en place une rotation pour éventuellement relancer Lucas Chevalier ?

Il n'est plus apparu dans les buts du PSG depuis la victoire parisienne à Auxerre fin janvier (1-0). Depuis son rétablissement de sa fracture de la main gauche survenue pendant la Coupe intercontinentale contre Flamengo le 17 décembre 2025 (1-1 puis 2-1 après les tirs au but), Matvey Safonov a toujours vu son nom figurer dans le onze de départ de Luis Enrique.

🚨 Autour de Lucas Chevalier, on continue de décrire un homme dont le moral semble toujours bon malgré une situation difficile, persuadé que ce mauvais passage ne sera qu'une étape provisoire dans sa carrière. On explique que l'ex-Lillois arrive à vivre les événements au jour le… pic.twitter.com/twkQizj44e

Près de trois mois après sa dernière sortie en tant que gardien titulaire du Paris Saint - Germain , Lucas Chevalier serait susceptible de retrouver le chemin de la pelouse alors que l'équipe parisienne va enchaîner les rencontres dans les prochaines semaines. Le FC Nantes mercredi, Angers samedi et le Bayern Munich mardi prochain pour ne citer que ces affiches. Dans la foulée de la défaite concédée au Parc des princes dimanche soir face à l' OL (1-2), Luis Enrique a reconnu que le turnover devrait se poursuivre pour les prochaines sorties comme face à l'Olympique Lyonnais . « Ça va continuer comme ça dans les prochains matches, car on va beaucoup enchaîner ». La chance de Lucas Chevalier ?

«Cela peut être le bon moment de le relancer»

Si l'on en croit les informations de L'Equipe, Luis Enrique ne se serait pas encore entretenu avec ses gardiens afin de mettre les choses au clair pour une potentielle mise en place d'une alternance à venir. De toute manière, une telle discussion n'arriverait qu'en dernière minute comme ce fut le cas en janvier dernier. Avant la réception de Newcastle (1-1), Chevalier avait été mis au courant de son déclassement que deux heures avant le coup d'envoi. Ancien international français et gardien du Stade Rennais, Benoît Costil s'est confié au quotidien sportif sur le cas Chevalier.

« Cela peut être le bon moment de le relancer, ils ne sont pas à l'abri non plus qu'il y ait un pépin avec Safonov. Avoir un gardien avec un minimum de temps de jeu, ce serait intéressant. Il n'a pas perdu son talent, donc c'est dans la tête. Il faut que le staff des gardiens arrive à le garder sous pression avec aussi un travail personnel, avec ses proches, mais il a un très bon entourage, donc je n'en doute pas. Il ne faut pas lâcher et je sais qu'il ne va pas lâcher. Ce ne sera pas une saison blanche, il a joué 26 matches quand même ».