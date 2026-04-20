PSG - Bayern Munich : Le prix des places au Parc des Princes fait enrager les supporters !

Après avoir éliminé Liverpool au tour précedent, le PSG retrouvera le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Le match aller se tiendra le mardi 28 avril au Parc des Princes et comme cela a souvent été le cas ces dernières années, le prix des places pour y assister a provoqué la colère des supporters.
C’est peut-être la finale avant l’heure. En demi-finale de la Ligue des champions, deux des équipes les plus en formes d’Europe se retrouveront, le PSG et le Bayern Munich, qui ont éliminé respectivement Liverpool et le Real Madrid au tour précédent. Une affiche à laquelle on a souvent eu droit ces dernières années en C1, notamment le 4 novembre 2025 lors de la phase de ligue et la victoire des Bavarois au Parc des Princes (1-2).
Les supporters énervés par le prix des places
Cette fois-ci, le PSG aura à cœur de s’imposer devant son public et de nombreuses personnes espèrent pouvoir assister à cette rencontre. Et justement, le prix des places a provoqué la colère des supporters parisiens. Sur la plateforme de revente officielle Ticketplace, les deux billets côte à côte les moins chers sont en effet à 1 000€, pour être placé tout en haut de la tribune Boulogne.
9 440€ pour un lot de quatre places en bas de la tribune Paris
La place seule au prix le plus bas est à 495€, mais elle est située tout en haut et sur le côté de la tribune Paris. Sur cette plateforme, ce sont les revendeurs qui fixent eux-mêmes les prix et certains essayent d’en profiter. Par exemple, au même rang que la place à 495€, une autre est en vente à 1 357€. Des supporters ont également dénoncé les frais de revente. Pour la place à 1 357€, le prix de base est de 1 150€, mais avec 207€ de frais quand elle est ajoutée au panier. Enfin, un lot de quatre places, situées tout en bas de la tribune Paris et au centre, est mis en vente contre… 9 440€.