PSG - Bayern Munich : Le prix des places au Parc des Princes fait enrager les supporters !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir éliminé Liverpool au tour précedent, le PSG retrouvera le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Le match aller se tiendra le mardi 28 avril au Parc des Princes et comme cela a souvent été le cas ces dernières années, le prix des places pour y assister a provoqué la colère des supporters.

C’est peut-être la finale avant l’heure. En demi-finale de la Ligue des champions, deux des équipes les plus en formes d’Europe se retrouveront, le PSG et le Bayern Munich, qui ont éliminé respectivement Liverpool et le Real Madrid au tour précédent. Une affiche à laquelle on a souvent eu droit ces dernières années en C1, notamment le 4 novembre 2025 lors de la phase de ligue et la victoire des Bavarois au Parc des Princes (1-2).

PSG : Le moment est enfin venu pour Lucas Chevalier ? https://t.co/APfgPJ0za2 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Les supporters énervés par le prix des places Cette fois-ci, le PSG aura à cœur de s’imposer devant son public et de nombreuses personnes espèrent pouvoir assister à cette rencontre. Et justement, le prix des places a provoqué la colère des supporters parisiens. Sur la plateforme de revente officielle Ticketplace, les deux billets côte à côte les moins chers sont en effet à 1 000€, pour être placé tout en haut de la tribune Boulogne.