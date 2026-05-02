PSG - Bayern : Le coup de gueule surprenant… signé Arsenal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi dernier, le PSG et le Bayern Munich ont livré une performance exceptionnelle lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions. Le match a suscité l'émoi partout en Europe, à commencer chez Arsenal. Mikel Arteta, entraîneur du club anglais, lui aussi engagé dans ces demi-finales de Ligue des champions, a été ébloui et semble jalouser un peu le niveau de jeu produit.

En remportant la première manche 5-4, le PSG a pris un léger avantage avant le match retour en vue d'une qualification pour la finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale a livré une prestation remarquable face à un adversaire qui a su relever le défi également. Pour Mikel Arteta, cette confrontation au sommet est rendue possible grâce à une concurrence moindre en championnat par rapport à la Premier League.

PSG-Bayern au sommet du football ? Après ce match impressionnant d'intensité et de réussite offensive, beaucoup d'observateurs en ont parlé comme l'un des meilleurs matches de l'histoire. Mikel Arteta a lui aussi été très impressionné. « Quand je repense à ce match, PSG-Bayern, c’est probablement le meilleur match auquel je n’ai jamais assisté, tant par la qualité des deux équipes que par la qualité individuelle des joueurs. Je n’ai jamais rien vu de tel. Quand je vois le temps de jeu et la fraîcheur de ces joueurs, je ne suis pas surpris » déclare-t-il en conférence de presse.