PSG - Bayern : Le coup de gueule surprenant… signé Arsenal !

Mardi dernier, le PSG et le Bayern Munich ont livré une performance exceptionnelle lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions. Le match a suscité l'émoi partout en Europe, à commencer chez Arsenal. Mikel Arteta, entraîneur du club anglais, lui aussi engagé dans ces demi-finales de Ligue des champions, a été ébloui et semble jalouser un peu le niveau de jeu produit.
En remportant la première manche 5-4, le PSG a pris un léger avantage avant le match retour en vue d'une qualification pour la finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale a livré une prestation remarquable face à un adversaire qui a su relever le défi également. Pour Mikel Arteta, cette confrontation au sommet est rendue possible grâce à une concurrence moindre en championnat par rapport à la Premier League.
PSG-Bayern au sommet du football ?
Après ce match impressionnant d'intensité et de réussite offensive, beaucoup d'observateurs en ont parlé comme l'un des meilleurs matches de l'histoire. Mikel Arteta a lui aussi été très impressionné. « Quand je repense à ce match, PSG-Bayern, c’est probablement le meilleur match auquel je n’ai jamais assisté, tant par la qualité des deux équipes que par la qualité individuelle des joueurs. Je n’ai jamais rien vu de tel. Quand je vois le temps de jeu et la fraîcheur de ces joueurs, je ne suis pas surpris » déclare-t-il en conférence de presse.
Arsenal lésé par rapport au PSG et au Bayern ?
Mikel Arteta va plus loin dans ses explications en disant que le PSG et le Bayern Munich ont entre autres plus de moyens pour arriver en grande forme au meilleur des moments et pour les matches qui comptent. Il pense que c'est plus difficile pour un club de Premier League de faire la même chose puisque le niveau de compétition au sommet du championnat n'est pas le même. « Pour atteindre un tel niveau, il faut être en pleine forme. La différence entre les championnats et leur style de jeu est flagrante. Il suffit de regarder les statistiques récentes pour s’en convaincre. On compare deux mondes différents. On ne peut pas comparer un aspect sans contexte, ce serait injuste. Quand on parle des deux autres équipes l’autre soir (PSG et Bayern), combien de joueurs étaient disponibles ? Tous, à leur meilleur niveau. C’est le plus important » poursuit Mikel Arteta.