PSG - Bayern : Cette légende annonce un autre vainqueur en Ligue des Champions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich se sont livrés un duel d’anthologie. Alors que neuf buts ont été inscrits dans la rencontre (5-4), certains observateurs n’ont pas hésité à critiquer les défenses des deux équipes. La légende Clarence Seedorf elle, voit d’ailleurs aucune des deux formations remporter la compétition.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle endiablé. Ce mardi soir à Paris, les deux équipes ont inscrit neuf buts et ont offert un festival offensif légendaire. Mais si de nombreux observateurs ont apprécié ce spectacle, d’autres ont préféré mettre en lumière les failles défensives affichées par le PSG et le Bayern. C’est notamment le cas du Néerlandais Clarence Seedorf.

« Il fut un temps où la défense était aussi un art, qui était apprécié » « Si je devais citer une équipe aujourd'hui qui, grâce à ses qualités, serait capable de remporter le titre, ce serait Arsenal. D'un point de vue purement spectaculaire, oui, c'est formidable (de voir un 5-4). Mais il fut un temps où la défense était aussi un art, qui était apprécié. Et elle doit faire partie intégrante du jeu. (...) Citez-moi un seul sport que l'on peut gagner sans une défense digne de ce nom? Je ne crois pas que cela existe. Arsenal a probablement moins de volume. Et Arsenal a plus de mal à marquer des buts que ces deux équipes. Mais il ne lui en faut qu'un, car elle sait comment défendre un score vierge. Cela peut faire la différence », a confié l’ancienne gloire de l’AC Milan au micro de Prime Vidéo. L’ancien milieu de terrain voit donc Arsenal l’emporter en C1 cette saison.