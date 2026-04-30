PSG - Bayern : Cette légende annonce un autre vainqueur en Ligue des Champions !

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich se sont livrés un duel d’anthologie. Alors que neuf buts ont été inscrits dans la rencontre (5-4), certains observateurs n’ont pas hésité à critiquer les défenses des deux équipes. La légende Clarence Seedorf elle, voit d’ailleurs aucune des deux formations remporter la compétition.
Le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle endiablé. Ce mardi soir à Paris, les deux équipes ont inscrit neuf buts et ont offert un festival offensif légendaire. Mais si de nombreux observateurs ont apprécié ce spectacle, d’autres ont préféré mettre en lumière les failles défensives affichées par le PSG et le Bayern. C’est notamment le cas du Néerlandais Clarence Seedorf.
« Il fut un temps où la défense était aussi un art, qui était apprécié »
« Si je devais citer une équipe aujourd'hui qui, grâce à ses qualités, serait capable de remporter le titre, ce serait Arsenal. D'un point de vue purement spectaculaire, oui, c'est formidable (de voir un 5-4). Mais il fut un temps où la défense était aussi un art, qui était apprécié. Et elle doit faire partie intégrante du jeu. (...) Citez-moi un seul sport que l'on peut gagner sans une défense digne de ce nom? Je ne crois pas que cela existe. Arsenal a probablement moins de volume. Et Arsenal a plus de mal à marquer des buts que ces deux équipes. Mais il ne lui en faut qu'un, car elle sait comment défendre un score vierge. Cela peut faire la différence », a confié l’ancienne gloire de l’AC Milan au micro de Prime Vidéo. L’ancien milieu de terrain voit donc Arsenal l’emporter en C1 cette saison.
« Au vu des caractéristiques de l'équipe, Arsenal est capable de le faire »
« Les cages inviolées ont toujours été sacrées pour les gardiens. Nous avons vu Arsenal faire la différence cette année en enchaînant les matchs sans encaisser de but, jusqu'au bout. (...) Au vu des caractéristiques de l'équipe, Arsenal est capable de le faire. L'Atlético de Madrid est également capable de faire ce que je dis, et possède une bonne attaque », conclut Seedorf.