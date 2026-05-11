Pourquoi Pierre Ménès redoute la finale PSG - Arsenal en Ligue des champions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir réussi à éliminer le Bayern Munich en demi-finales, le PSG s'est donné le droit de disputer une nouvelle finale de Ligue des champions face à Arsenal le 30 mai prochain. Le club de la capitale partira favori pour ce match face au club anglais qui pourrait bien surprendre les Parisiens. Pierre Ménès sait qu'il y a des risques.

Auteur d'un nouveau parcours exceptionnel cette saison, le PSG semble ne reculer devant aucun défi. Malgré les difficultés rencontrées au niveau physique, les hommes de Luis Enrique tiennent bon et restent sur une très bonne impression face au Bayern Munich. Mais Pierre Ménès met l'accent sur les qualités d'Arsenal qui pourrait poser problème.

Le PSG favori mais prévenu Face à Arsenal, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest. Un rendez-vous incontournable que Luis Enrique va devoir bien préparer avec ses joueurs pour une deuxième couronne consécutive. « Le PSG est favori. Ils sont tenants du titre et ils ont éliminé l’épouvantail de cette Ligue des champions qu’est le Bayern. Maintenant, la solidité défensive d’Arsenal peut être un problème pour le PSG, qui ne va sans doute pas marquer 5 buts sur ses 5 frappes cadrées comme contre le Bayern » avertit Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.