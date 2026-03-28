Ousmane Dembélé : L’idée de Samir Nasri est validée sur RMC, «ce ne serait pas une dinguerie»

Bien qu'il soit Ballon d'Or et qu'il sorte d'une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé n'est pas encore indiscutable en équipe de France face à la concurrence à son poste. Une situation qui donne des idées à Samir Nasri.
La situation d'Ousmane Dembélé est assez particulière. Indiscutable au PSG après une saison exceptionnelle qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or, le numéro 10 parisien est plus en retrait en équipe de France où Kylian Mbappé occupe l'axe. Par conséquent, pour Samir Nasri, il ne serait pas totalement surprenant d'imaginer l'ancien Rennais sur le banc des Bleus.
Nasri propose mettre Dembélé sur le banc
« Le monsieur plus de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c'est Kylian Mbappé. On ne peut pas retirer les clés à Kylian Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé. C'est à Ousmane Dembélé d'avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s'installer là où il le souhaite », a lâché l’ancien joueur de l’OM au micro de Canal+.
Acherchour est d'accord
Un débat qui a également été évoqué lors de Génération After sur RMC. Et Walid Acherchour a validé l’idée de Samir Nasri : « Aujourd'hui, ce ne serait pas une dinguerie d'avoir Dembélé, le Ballon d'Or 2025, sur le banc de l'équipe de France. Il ne s'est pas montré indispensable avec les Bleus. L'équipe de France et le PSG ce sont deux contextes différents ». Reste désormais à savoir quelle sera la solution choisie par Didier Deschamps qui bénéficie de très nombreuses options pour composer son secteur offensif. Mais le sélectionneur des Bleus avait toutefois donné un indice en conférence de presse. « Il a la liberté de ne pas rester fixe dans une zone. Il peut jouer à tous les postes offensifs. J'en discute avec lui. Il y a une position de départ, mais elle évolue au fil du match. C'est intéressant », expliquait Deschamps au sujet du positionnement d’Ousmane Dembélé.