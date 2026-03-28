Ousmane Dembélé : L’idée de Samir Nasri est validée sur RMC, «ce ne serait pas une dinguerie»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit Ballon d'Or et qu'il sorte d'une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé n'est pas encore indiscutable en équipe de France face à la concurrence à son poste. Une situation qui donne des idées à Samir Nasri.

La situation d'Ousmane Dembélé est assez particulière. Indiscutable au PSG après une saison exceptionnelle qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or, le numéro 10 parisien est plus en retrait en équipe de France où Kylian Mbappé occupe l'axe. Par conséquent, pour Samir Nasri, il ne serait pas totalement surprenant d'imaginer l'ancien Rennais sur le banc des Bleus.

🚨🌎 KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR FRANCE!



Brazil 0-1 France.pic.twitter.com/9udXk6kmXv — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 26, 2026

Nasri propose mettre Dembélé sur le banc « Le monsieur plus de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c'est Kylian Mbappé. On ne peut pas retirer les clés à Kylian Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé. C'est à Ousmane Dembélé d'avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s'installer là où il le souhaite », a lâché l’ancien joueur de l’OM au micro de Canal+.