Nouveau rôle pour un joueur du PSG : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a décidé de s'appuyer sur une équipe type comme il a pu le faire la saison dernière dans les moments qui comptent. Un choix qui a des conséquences pour certains joueurs dont le rôle a clairement évolué.

Contre toute attente, Didier Deschamps a décidé de convoquer Lucas Chevalier pour le dernier rassemblement international avant la Coupe du monde. Une choix surprenant compte tenu du fait que le gardien du PSG a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Néanmoins, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de faire de Chevalier le numéro 3 dans sa hiérarchie alors qu'il était la doublure de Mike Maignan jusque-là. Une surprise pour le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Chevalier numéro 3, la décision inattendue « Moi j’ai été surpris très honnêtement parce que, encore ces dernières semaines, j’avais cru comprendre qu’il y avait une possibilité qu’il ne soit pas appelé. Après, s'il est convoqué, Lucas Chevalier, déjà c’est une marque de confiance de Didier Deschamps qui l’avait sélectionné à plusieurs reprises ces derniers mois. Didier Deschamps l’a dit : il arrive dans une position de numéro trois, c’est pas une position de numéro un ou numéro deux où tu dois toujours te tenir prêt parce que tu sais que tu peux jouer à tout moment. Pour jouer quand t’es numéro trois, faut quand même un concours de circonstances très particulier. Je pense qu’il l’appelle aussi pour voir comment il va réagir justement », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.