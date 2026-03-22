Nouveau rôle pour un joueur du PSG : La surprise est totale !

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a décidé de s'appuyer sur une équipe type comme il a pu le faire la saison dernière dans les moments qui comptent. Un choix qui a des conséquences pour certains joueurs dont le rôle a clairement évolué.
Contre toute attente, Didier Deschamps a décidé de convoquer Lucas Chevalier pour le dernier rassemblement international avant la Coupe du monde. Une choix surprenant compte tenu du fait que le gardien du PSG a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Néanmoins, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de faire de Chevalier le numéro 3 dans sa hiérarchie alors qu'il était la doublure de Mike Maignan jusque-là. Une surprise pour le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.
Chevalier numéro 3, la décision inattendue
« Moi j’ai été surpris très honnêtement parce que, encore ces dernières semaines, j’avais cru comprendre qu’il y avait une possibilité qu’il ne soit pas appelé. Après, s'il est convoqué, Lucas Chevalier, déjà c’est une marque de confiance de Didier Deschamps qui l’avait sélectionné à plusieurs reprises ces derniers mois. Didier Deschamps l’a dit : il arrive dans une position de numéro trois, c’est pas une position de numéro un ou numéro deux où tu dois toujours te tenir prêt parce que tu sais que tu peux jouer à tout moment. Pour jouer quand t’es numéro trois, faut quand même un concours de circonstances très particulier. Je pense qu’il l’appelle aussi pour voir comment il va réagir justement », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.
«Moi j’ai été surpris très honnêtement»
« Le gardien numéro trois, c’est pas celui qui joue, donc c’est celui qui doit mettre un peu d’huile dans les rouages. Je vais pas dire qu’il est la pour animer et pour amuser la galerie, mais voilà, c’est celui qui reste à la fin des séances pour les frappes des attaquants. C’est vraiment un rôle à part entière et je pense que Didier Deschamps veut voir s’il peut embrasser ce rôle justement et s’il peut l’assumer pendant une compétition comme la Coupe du monde, sachant que ça reste quand même quelqu’un qui aime jouer, Lucas Chevalier. On le sait, ça ne se passe pas comme il aimerait, malheureusement pour lui, au PSG. Après il y avait deux autres gardiens qui étaient en balance : Robin Risser qui fait vraiment une très belle saison à Lens et il y avait aussi Jean Butez à Côme. Malheureusement pour eux, lorsqu’ils ont été supervisés par l’entraîneur des gardiens, ils ont pas fait leur meilleur match, donc est-ce que ça a joué ou pas, c’est une possibilité », ajoute Fabrice Hakwkins.