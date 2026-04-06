«Les plus performants en Europe» : Ces deux joueurs du PSG qui choquent tout le monde !

Grâce à son année 2025 exceptionnelle, le PSG a mis en valeurs plusieurs joueurs qui sont désormais présentés comme les meilleurs du monde à leur poste. Néanmoins, deux d'entre eux retiennent particulièrement l'attention et marquent les esprits au sein du club parisien.
Depuis la saison dernière, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en remportant notamment la Ligue des champions. Et deux joueurs ont particulièrement marqué les esprits à savoir les latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi, présentés comme les deux meilleurs au monde à leur poste. Maxwell évoque notamment le cas des deux stars parisiennes et se montre très impressionnants.
Maxwell s'enflamme pour Mendes et Hakimi
« Je suis brésilien, quand je regardais Roberto Carlos je me disais aussi "Waouh !" (sourire). Le foot est en train de changer. Aujourd'hui, même parmi les défenseurs centraux, il y a des joueurs capables de contenir leurs adversaires tout en étant décisifs comme des attaquants. Au PSG, avec Hakimi, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe... Chacun avec ses qualités, ils te font dire "waouh" par leur niveau sur la durée. Il s'agit d'apprécier la spécificité du poste où ils évoluent, la quantité et la qualité de leurs matches », confie l'ancien latéral gauche du PSG dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de se prononcer plus en détails sur les qualités de Nuno Mendes.
«Au PSG, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe»
« Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d'un latéral capable d'aller extérieur, intérieur, d'être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins », ajoute Maxwell.