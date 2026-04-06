«Les plus performants en Europe» : Ces deux joueurs du PSG qui choquent tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à son année 2025 exceptionnelle, le PSG a mis en valeurs plusieurs joueurs qui sont désormais présentés comme les meilleurs du monde à leur poste. Néanmoins, deux d'entre eux retiennent particulièrement l'attention et marquent les esprits au sein du club parisien.

Depuis la saison dernière, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en remportant notamment la Ligue des champions. Et deux joueurs ont particulièrement marqué les esprits à savoir les latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi, présentés comme les deux meilleurs au monde à leur poste. Maxwell évoque notamment le cas des deux stars parisiennes et se montre très impressionnants.

🇪🇸 Marc Cucurella : « Nuno Mendes est le meilleur arrière gauche au monde »



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Maxwell s'enflamme pour Mendes et Hakimi « Je suis brésilien, quand je regardais Roberto Carlos je me disais aussi "Waouh !" (sourire). Le foot est en train de changer. Aujourd'hui, même parmi les défenseurs centraux, il y a des joueurs capables de contenir leurs adversaires tout en étant décisifs comme des attaquants. Au PSG, avec Hakimi, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe... Chacun avec ses qualités, ils te font dire "waouh" par leur niveau sur la durée. Il s'agit d'apprécier la spécificité du poste où ils évoluent, la quantité et la qualité de leurs matches », confie l'ancien latéral gauche du PSG dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de se prononcer plus en détails sur les qualités de Nuno Mendes.