Le PSG frappe fort : Le «formidable» coup réalisé par Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison exceptionnelle en 2024-2025, il était difficile pour le PSG de repartir à l’abordage, surtout après très peu de préparation l’été dernier. Mais force est de constater qu’après quelques mois de rodage, le club de la capitale est de retour au premier plan, et ce notamment grâce à un gros travail de Luis Enrique. Explications.

Le PSG va-t-il réussir une nouvelle saison exceptionnelle ? Champion d’Europe en titre, le club de la capitale pourrait accéder pour la troisième saison consécutive aux demi-finales de la Ligue des Champions en cas de qualification contre Liverpool. Si aujourd’hui, Paris s’impose comme l’un des favoris à sa propre succession en C1, cela n’était pas forcément le cas il y a quelques mois. Et en Ligue 1, le PSG semble enfin avoir fait plier le RC Lens, qui a longtemps été au contact.

🗣️ « 𝗢𝗨𝗜, 𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗧 𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗜𝗘́ » 🏆



Luis Fernandez après la défaite de Lens face à Lille :



« 𝗜𝗹 𝘆 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝘂 𝗱’𝗲𝘀𝗽𝗼𝗶𝗿 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲, 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗯𝗮𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶𝘀… pic.twitter.com/aadMzMqANT — Vibes Foot (@VibesFoot) April 5, 2026

« Oui, le championnat est plié » Après la défaite (3-0) les Lensois à Lille ce samedi soir, Luis Fernandez a affirmé dans les colonnes du Parisien que le PSG avait plié la course au titre : « Oui, le championnat est plié. Il y avait encore un peu d’espoir avant cette journée, mais le débat est désormais clos à mon avis. Ce résultat n’enlève rien à cette équipe à qui il faut rendre hommage mais le PSG est sur une dynamique qui ressemble à celle de l’an passé. Il y a eu une vraie reprise en mains. Je le vois très bien finir la saison et remporter le championnat », a confié l’ancien entraîneur parisien. Ancien joueur du PSG, Jimmy Algérino a tenu à saluer la capacité de Luis Enrique à maintenir un très bon état d’esprit chez ses joueurs.