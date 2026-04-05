Le PSG frappe fort : Le «formidable» coup réalisé par Luis Enrique !

Après une saison exceptionnelle en 2024-2025, il était difficile pour le PSG de repartir à l’abordage, surtout après très peu de préparation l’été dernier. Mais force est de constater qu’après quelques mois de rodage, le club de la capitale est de retour au premier plan, et ce notamment grâce à un gros travail de Luis Enrique. Explications.
Le PSG va-t-il réussir une nouvelle saison exceptionnelle ? Champion d’Europe en titre, le club de la capitale pourrait accéder pour la troisième saison consécutive aux demi-finales de la Ligue des Champions en cas de qualification contre Liverpool. Si aujourd’hui, Paris s’impose comme l’un des favoris à sa propre succession en C1, cela n’était pas forcément le cas il y a quelques mois. Et en Ligue 1, le PSG semble enfin avoir fait plier le RC Lens, qui a longtemps été au contact.
« Oui, le championnat est plié »
Après la défaite (3-0) les Lensois à Lille ce samedi soir, Luis Fernandez a affirmé dans les colonnes du Parisien que le PSG avait plié la course au titre : « Oui, le championnat est plié. Il y avait encore un peu d’espoir avant cette journée, mais le débat est désormais clos à mon avis. Ce résultat n’enlève rien à cette équipe à qui il faut rendre hommage mais le PSG est sur une dynamique qui ressemble à celle de l’an passé. Il y a eu une vraie reprise en mains. Je le vois très bien finir la saison et remporter le championnat », a confié l’ancien entraîneur parisien. Ancien joueur du PSG, Jimmy Algérino a tenu à saluer la capacité de Luis Enrique à maintenir un très bon état d’esprit chez ses joueurs.
« Ils arrivent dans leur pic de forme, ils ont un état d’esprit formidable »
« Pour le suspense, on aurait aimé que Lens maintienne son rythme. Mais il y avait des signaux qui nous faisaient dire que ce scénario finirait par arriver. Quand tu as un tel matelas d’avance, on voit mal ce qui peut arriver au PSG. Ils arrivent dans leur pic de forme, ils ont un état d’esprit formidable et ils ont envie de tout gagner, comme l’a rappelé Dembélé », a ainsi concédé l’ex défenseur parisien.