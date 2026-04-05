Le PSG a trouvé son Roberto Carlos et ne compte pas le lâcher !

Au cours des dernières années, le PSG a recruté de nombreux jeunes joueurs amenés à grandir avec le club. L’un d’entre eux, arrivé à Paris en 2021, a totalement explosé au cours des dernières années. Faisant désormais partie du gratin du football mondial, ce joueur impressionne, au point d’être comparé à l’illustre brésilien Roberto Carlos. Explications.
En 2021, le directeur sportif du PSG Leonardo réalisait un mercato estival extraordinaire. En plus de Lionel Messi et de Sergio Ramos, le dirigeant parisien bouclait les signatures de deux latéraux jeunes et amenés à grandir à Paris : Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Recruté contre 38M€ en provenance du Sporting CP, le Portugais fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Ancienne gloire du PSG à ce poste, Maxwell s’est exprimé avec beaucoup d’admiration sur le numéro 25.
« Au PSG, avec Hakimi, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe »
« Je suis brésilien, quand je regardais Roberto Carlos je me disais aussi "Waouh !" (sourire). Le foot est en train de changer. Aujourd'hui, même parmi les défenseurs centraux, il y a des joueurs capables de contenir leurs adversaires tout en étant décisifs comme des attaquants. Au PSG, avec Hakimi, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe... Chacun avec ses qualités, ils te font dire "waouh" par leur niveau sur la durée. Il s'agit d'apprécier la spécificité du poste où ils évoluent, la quantité et la qualité de leurs matches », a ainsi confié Maxwell à l’Equipe, se rappelant de l’illustre Roberto Carlos, référence mondiale à ce poste de latéral gauche.
« Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui »
« Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d'un latéral capable d'aller extérieur, intérieur, d'être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins », conclut Maxwell. Véritable pépite de l'effectif parisien, Nuno Mendes ne devrait pas s'éloigner du PSG, lui qui a signé l'année dernier un nouveau contrat jusqu'en 2030 à Paris.