Le PSG a trouvé son Roberto Carlos et ne compte pas le lâcher !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le PSG a recruté de nombreux jeunes joueurs amenés à grandir avec le club. L’un d’entre eux, arrivé à Paris en 2021, a totalement explosé au cours des dernières années. Faisant désormais partie du gratin du football mondial, ce joueur impressionne, au point d’être comparé à l’illustre brésilien Roberto Carlos. Explications.

En 2021, le directeur sportif du PSG Leonardo réalisait un mercato estival extraordinaire. En plus de Lionel Messi et de Sergio Ramos, le dirigeant parisien bouclait les signatures de deux latéraux jeunes et amenés à grandir à Paris : Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Recruté contre 38M€ en provenance du Sporting CP, le Portugais fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Ancienne gloire du PSG à ce poste, Maxwell s’est exprimé avec beaucoup d’admiration sur le numéro 25.

💪💪 𝗡𝗨𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗘𝗦 🇵🇹 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗟𝗔𝗧𝗘́𝗥𝗔𝗟 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗦𝗘𝗟𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗫𝗪𝗘𝗟𝗟 🇧🇷 ! 🤩❤️💙



Pour le Brésilien, 𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗶𝘀 𝗮 𝗿𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́ 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 en alliant 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/pCm3h328cZ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 5, 2026

« Au PSG, avec Hakimi, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe » « Je suis brésilien, quand je regardais Roberto Carlos je me disais aussi "Waouh !" (sourire). Le foot est en train de changer. Aujourd'hui, même parmi les défenseurs centraux, il y a des joueurs capables de contenir leurs adversaires tout en étant décisifs comme des attaquants. Au PSG, avec Hakimi, tu as les deux latéraux les plus performants en Europe... Chacun avec ses qualités, ils te font dire "waouh" par leur niveau sur la durée. Il s'agit d'apprécier la spécificité du poste où ils évoluent, la quantité et la qualité de leurs matches », a ainsi confié Maxwell à l’Equipe, se rappelant de l’illustre Roberto Carlos, référence mondiale à ce poste de latéral gauche.