« Le PSG de maintenant a juste plus de réussite », la déclaration qui va faire enrager Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a réalisé un parcours incroyable pour aller au bout de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Le niveau déployé par les hommes de Luis Enrique a ébloui le monde entier et pourtant, certains estiment que d'autres équipes par le passé affichaient un meilleur visage.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique a bâti un effectif solide basé sur le jeu collectif. Malgré les réticences de la presse au début, l'entraîneur espagnol est allé au bout en menant son équipe vers une victoire en Ligue des champions. Forcément, les débats autour du meilleur entraîneur du club font rage et pour Sofiane Boufal, un autre entraîneur a été particulièrement marquant.

Le PSG de Laurent Blanc au même niveau ? Ancien attaquant d'Angers ou de Lille, Sofiane Boufal évolue actuellement au Havre et pour lui, l'effectif du PSG n'est pas forcément plus impressionnant sur le terrain qu'il y a quelques années. « J’ai eu la chance de jouer face au PSG de Laurent Blanc à l’époque. Et pour moi ça se vaut avec celui de Luis Enrique. Le PSG de maintenant a juste plus de réussite en Ligue des champions. Mais celui de Laurent Blanc était incroyable » assure-t-il dans un entretien pour Foot Mercato.