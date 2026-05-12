Le PSG a recruté un phénomène à 40M€ : «On n’a pas trop parlé de son transfert»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le cadre de la nouvelle politique de recrutement mise en place par Luis Campos ces dernières années et qui consistait à davantage miser sur les jeunes talents, Willian Pacho avait été transféré au PSG à l'été 20254 pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Le défenseur équatorien s'est rapidement imposé comme une référence mondiale avec le PSG, et Christophe Jallet a décrypté le style Pacho.

Méconnu au moment de sa signature au PSG pour 40M€ lors du mercato estival 2024, Willian Pacho (24 ans) a très rapidement prouvé sa valeur au sein du club de la capitale. Le robuste défenseur central équatorien s'est imposé comme un élément incontournable du défenseur défensif mis en place par Luis Enrique, et a même été l'un des grands artisans de la victoire historique du PSG en finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Pacho a donc rapidement montré qu'il était un phénomène, et pourtant, son arrivée au club n'avait pas fait beaucoup de bruit à l'époque comme l'a analysé Christophe Jallet dans les colonnes de So Foot.

Pacho, une référence mondiale « C’est une excellente surprise puisqu’à vrai dire, je ne le connaissais pas bien avant qu’il arrive au PSG. Il a fait partie de cette équipe incroyable la saison passée qui a roulé sur l’Europe en fin de saison. Je trouve qu’il a l’âme d’un vrai défenseur… C’est un défenseur hyper fiable qui fait partie des meilleurs d’Europe à son poste tout simplement (…) À partir du moment où vous êtes un titulaire de l’équipe championne d’Europe, vous faites partie des meilleurs à votre poste. Il joue avec les plus grands, et il est en train de s’imposer doucement comme une valeur très sûre mondialement. Et je pense que la Coupe du monde l’aidera aussi, puisque ça a une caisse de résonance encore plus forte que l’Europe », indique l'ancien latéral droit du PSG au sujet de Willian Pacho.