Le PSG a recruté un phénomène à 40M€ : «On n’a pas trop parlé de son transfert»

Dans le cadre de la nouvelle politique de recrutement mise en place par Luis Campos ces dernières années et qui consistait à davantage miser sur les jeunes talents, Willian Pacho avait été transféré au PSG à l'été 20254 pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Le défenseur équatorien s'est rapidement imposé comme une référence mondiale avec le PSG, et Christophe Jallet a décrypté le style Pacho.
Méconnu au moment de sa signature au PSG pour 40M€ lors du mercato estival 2024, Willian Pacho (24 ans) a très rapidement prouvé sa valeur au sein du club de la capitale. Le robuste défenseur central équatorien s'est imposé comme un élément incontournable du défenseur défensif mis en place par Luis Enrique, et a même été l'un des grands artisans de la victoire historique du PSG en finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Pacho a donc rapidement montré qu'il était un phénomène, et pourtant, son arrivée au club n'avait pas fait beaucoup de bruit à l'époque comme l'a analysé Christophe Jallet dans les colonnes de So Foot.
Pacho, une référence mondiale
« C’est une excellente surprise puisqu’à vrai dire, je ne le connaissais pas bien avant qu’il arrive au PSG. Il a fait partie de cette équipe incroyable la saison passée qui a roulé sur l’Europe en fin de saison. Je trouve qu’il a l’âme d’un vrai défenseur… C’est un défenseur hyper fiable qui fait partie des meilleurs d’Europe à son poste tout simplement (…) À partir du moment où vous êtes un titulaire de l’équipe championne d’Europe, vous faites partie des meilleurs à votre poste. Il joue avec les plus grands, et il est en train de s’imposer doucement comme une valeur très sûre mondialement. Et je pense que la Coupe du monde l’aidera aussi, puisque ça a une caisse de résonance encore plus forte que l’Europe », indique l'ancien latéral droit du PSG au sujet de Willian Pacho.
« On n’a pas trop parlé de son transfert, mais il a réussi à s’imposer »
Christophe Jallet se remémore l'arrivée très discrète de Pacho au PSG en 2024 : « C’est toujours compliqué quand on arrive. Moi c’était différent, j’étais déjà au club quand c’est devenu le "grand Paris", donc j’avais déjà l’expérience du club. C’est vrai qu’au début, c’est toujours impressionnant. Le stade, l’environnement, il faut tout appréhender. Je pense que c’est l’une de ses grandes forces à Pacho, l’année dernière il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, on n’a pas trop parlé de son transfert, mais il a réussi à s’imposer. Et quand on ne nous attend pas, c’est toujours plus facile. Là où il a été très fort, justement, c’est après le titre de champion d’Europe la capacité à réitérer sur la deuxième saison, celle de la confirmation. C’est ça qui est fort. Mentalement, il est très solide et ce côté « Am-Sud », cette grinta lui permet de relever tous les challenges », précise Jallet.