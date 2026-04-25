Le prochain Ballon d’Or annoncé au PSG… et ce n’est pas Ousmane Dembélé !

Toujours en course pour remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG pourrait donc également prétendre une nouvelle fois à ramener le Ballon d’Or dans son effectif. Et le consultant Olivier Rouyer voit bien un milieu de terrain du PSG succéder à Ousmane Dembélé dans cette course au Ballon d’Or cette saison…
Alors qu’il avait joué un rôle décisif dans le parcours victorieux du PSG en Ligue des Champions la saison passée, Ousmane Dembélé avait donc logiquement remporté le Ballon d’Or dans la foulée. Une véritable consécration pour l’attaquant de l’équipe de France, qui pourrait une nouvelle fois prétendre à ce titre si le PSG parvient à remporter de nouveau la C1. Mais d’autres membres de l’effectif du club de la capitale, et notamment Vitinha, auront également leur mot à dire.
« Vitinha est aussi fort que Dembelé la saison dernière »
Olivier Rouyer, consultant sur La Chaine L’EQUIPE, a d’ailleurs déclaré sa flamme à Vitinha et affirme que le milieu de terrain portugais du PSG pourrait être candidat au Ballon d’Or cette année : « Quand il perd le ballon, sa première obsession, c'est de se replacer, je ne vois pas d'autres joueurs faire la même chose. Il est hyper décisif. Aujourd'hui, pour moi, je le mets Ballon d'Or. Il est aussi fort que Dembelé la saison dernière », estime Rouyer, qui opte donc pour Vitinha pour le prochain Ballon d'Or.
« Trouvez-moi un joueur qui fait les mêmes matchs que lui »
« Il rentre contre Chelsea, il fait la différence. Il est au top contre Liverpool, idem en championnat. Il a un impact sur le jeu, l'état d'esprit de l'équipe. Trouvez-moi en ce moment un joueur de niveau mondial qui fait les mêmes matchs que lui... Il est décisif, il fait le travail défensif... Il a tout », poursuit le consultant, qui annonce donc que Vitinha pourrait succéder à Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or cette année. Affaire à suivre…