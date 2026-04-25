Le prochain Ballon d’Or annoncé au PSG… et ce n’est pas Ousmane Dembélé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en course pour remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG pourrait donc également prétendre une nouvelle fois à ramener le Ballon d’Or dans son effectif. Et le consultant Olivier Rouyer voit bien un milieu de terrain du PSG succéder à Ousmane Dembélé dans cette course au Ballon d’Or cette saison…

Alors qu’il avait joué un rôle décisif dans le parcours victorieux du PSG en Ligue des Champions la saison passée, Ousmane Dembélé avait donc logiquement remporté le Ballon d’Or dans la foulée. Une véritable consécration pour l’attaquant de l’équipe de France, qui pourrait une nouvelle fois prétendre à ce titre si le PSG parvient à remporter de nouveau la C1. Mais d’autres membres de l’effectif du club de la capitale, et notamment Vitinha, auront également leur mot à dire.

PSG : La question sur Lucas Chevalier qui a rendu fou Luis Enrique ! https://t.co/VKJspUg4BY — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

« Vitinha est aussi fort que Dembelé la saison dernière » Olivier Rouyer, consultant sur La Chaine L’EQUIPE, a d’ailleurs déclaré sa flamme à Vitinha et affirme que le milieu de terrain portugais du PSG pourrait être candidat au Ballon d’Or cette année : « Quand il perd le ballon, sa première obsession, c'est de se replacer, je ne vois pas d'autres joueurs faire la même chose. Il est hyper décisif. Aujourd'hui, pour moi, je le mets Ballon d'Or. Il est aussi fort que Dembelé la saison dernière », estime Rouyer, qui opte donc pour Vitinha pour le prochain Ballon d'Or.