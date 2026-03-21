«Le débat est clos» : C’est fini pour un joueur du PSG, il l’annonce à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme la saison dernière, Luis Enrique s'appuie désormais sur un groupe restreints de joueurs pour les matches importants. Ainsi, au PSG, plusieurs remplaçants savent qu'ils devront se contenter des miettes, et pour l'un d'eux, le «débat est clos».

L'été dernier, le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma afin de recruter Lucas Chevalier. Un choix qui a évidemment largement fait parler compte tenu de l'importance de l'Italien lors du sacre du PSG en Ligue des champions. Quelques mois plus tard, l'ancien portier du LOSC a d'ailleurs déjà perdu sa place dans les buts parisiens au profit de Matvey Safonov, qui a été très convaincant contre Chelsea. C'est la raison pour laquelle Benoit Trémoulinas enterre déjà Lucas Chevalier.

🔴🔵Le groupe avait un respect immense pour Donnarumma. 🧤



Ils savent qu'intrinsèquement, Safonov et Chevalier n'ont pas ses aptitudes.



Mais ils mesurent désormais que le Russe ne sera pas un frein dans leur quête de 2nd étoile.



(L’EQUIPE) pic.twitter.com/24j7sqRmrV — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 18, 2026

C'est terminé pour Chevalier ? « Ce qui est encourageant c’est que les réflexes sont là, c’est important, ça soulage et ça permet vraiment de soulager les défenseurs. Quand on voit son gardien derrière, qui est dernier rempart et qu’il sort des arrêts comme ça, on se dit "Ah oui, le mec est là derrière, on est bien, on est tous ensemble". Après, son jeu au pied je pense que sous pression il va falloir qu’il dégage. S’il en met une belle à Kvara ? Oui parce qu’il n’était pas sous pression », confie-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg avant de poursuivre.