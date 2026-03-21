«Le débat est clos» : C’est fini pour un joueur du PSG, il l’annonce à la télévision !

Comme la saison dernière, Luis Enrique s'appuie désormais sur un groupe restreints de joueurs pour les matches importants. Ainsi, au PSG, plusieurs remplaçants savent qu'ils devront se contenter des miettes, et pour l'un d'eux, le «débat est clos».
L'été dernier, le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma afin de recruter Lucas Chevalier. Un choix qui a évidemment largement fait parler compte tenu de l'importance de l'Italien lors du sacre du PSG en Ligue des champions. Quelques mois plus tard, l'ancien portier du LOSC a d'ailleurs déjà perdu sa place dans les buts parisiens au profit de Matvey Safonov, qui a été très convaincant contre Chelsea. C'est la raison pour laquelle Benoit Trémoulinas enterre déjà Lucas Chevalier.
C'est terminé pour Chevalier ?
« Ce qui est encourageant c’est que les réflexes sont là, c’est important, ça soulage et ça permet vraiment de soulager les défenseurs. Quand on voit son gardien derrière, qui est dernier rempart et qu’il sort des arrêts comme ça, on se dit "Ah oui, le mec est là derrière, on est bien, on est tous ensemble". Après, son jeu au pied je pense que sous pression il va falloir qu’il dégage. S’il en met une belle à Kvara ? Oui parce qu’il n’était pas sous pression », confie-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«Je vois mal, à ce stade de la saison, Luis Enrique changer de gardien»
« Par moments, quand il est un peu sous pression, il veut plutôt bien ressortir, dès fois je pense que Luis Enrique lui dira de tirer en tribune ça ira beaucoup mieux, comme l’a fait Donnarumma et c’était beaucoup mieux par la suite. Je trouve qu’il prend beaucoup de place dans cet effectif, dans le but. Je trouve qu’avec sa défense ça communique plutôt bien, on sent que c’est bien huilé. Je vois mal, à ce stade de la saison, Luis Enrique changer de gardien, donc c’est pour ça que je dis que le débat est clos », ajoute Benoit Tremoulinas.