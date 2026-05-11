«J’aurais fait la même chose» : Un ancien joueur de l’équipe de France revient sur la polémique avec le PSG

Pierrick Levallet

Ce mercredi, le PSG aura l’occasion d’être sacré champion de France. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du RC Lens. Cette rencontre avait suscité une polémique il y a quelques semaines, puisqu’elle avait été reportée malgré le refus des Sang et Or. Un ancien joueur de l’équipe de France a d’ailleurs remis le sujet sur la table.

Après sa victoire contre le Stade Brestois ce dimanche (1-0), le PSG a l’opportunité d’être sacré champion de France dès ce mercredi. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de son dauphin le RC Lens, pour un match qui aura des allures de finale. Cette rencontre avait d’ailleurs suscité la polémique puisqu’elle avait été reportée par la Ligue sur demande des Rouge-et-Bleu malgré le refus des Sang et Or. Benoît Tremoulinas a remis le sujet sur la table, en validant l’initiative des champions d’Europe 2025.

«Je n’en veux pas au PSG» « Pour revenir par rapport à la Ligue, si j’avais été le président du PSG, j’aurais fait la même chose. Ça a été accepté, très bien. Je n’en veux pas au PSG. Il y a des ambitions économiques, on sait très bien qu’il y a beaucoup de matchs à jouer, il faut être au top du top pour la finale de la Ligue des champions » a expliqué l’ancien joueur de l’équipe de France sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.