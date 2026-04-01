«Il est sur le chemin de Mbappé» : Cet attaquant du PSG qui impressionne L'EQUIPE du Soir !

Depuis quelques semaines, le PSG semble avoir retrouvé son secteur offensif avec des atouts impressionnants. D'ailleurs, l'un des attaquants parisiens a été comparé à Kylian Mbappé lors d'un débat dans L'EQUIPE du Soir, notamment pour son style de jeu et sa redoutable efficacité devant les buts.
Durant la trêve internationale, l'équipe de France a impressionné avec son potentiel offensif impressionnant. Contre le Brésil et la Colombie, Didier Deschamps s'est même offert le luxe d'aligner deux quatuors offensifs différents. Et lors du second match, Désiré Doué a inscrit un doublé pour offrir la victoire aux Bleus (3-1). Et le match de l'attaquant du PSG a rappelé les qualités de Kylian Mbappé à Ludovic Obraniak.
Doué, comme Mbappé ?
« Oui, ça m’a rappelé certains matches de Mbappé. On va régler la chose de suite sur le côté défensif, même si le travail n’est pas le même. Désiré Doué est dans le volume de jeu, c’est-à-dire qu’il demande souvent dans les pieds, il participe au jeu, et évidemment il donne un coup de main. Il ne faut pas oublier ce que c’est que de faire des sprints à haute intensité répétitifs, à 35 km/h. Ce n’est pas la même énergie que tu dépenses quand tu fais un sprint de 35, que tu reviens, que tu en refais un deuxième, un troisième… », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.
«Oui, ça m’a rappelé certains matches de Mbappé»
« Ça, c’est Kylian Mbappé aussi, donc il faut également le prendre en compte dans les quelques oublis de son travail défensif. Après, il a été clinique. Donc oui, parfois, sur des matches ratés – et cela pouvait arriver à Kylian Mbappé – bah même quand il n’était pas vraiment là, il pouvait en mettre deux. On peut dire qu’il est sur le chemin de Kylian Mbappé. Il a un côté plus létal, plus clinique, que Bradley Barcola. Peut-être moins généreux, mais plus tueur. Ce soir, on en a la confirmation. Quand on parle de suffisance, il y a ce contrôle où derrière, d’ailleurs, il y a eu une action de but pour la Colombie. Il veut faire tranquillement un contrôle avec la semelle, et le ballon passe en dessous. Voilà, c’est exactement le type d’action », ajoute Ludovic Obraniak.