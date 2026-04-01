«Il est sur le chemin de Mbappé» : Cet attaquant du PSG qui impressionne L'EQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le PSG semble avoir retrouvé son secteur offensif avec des atouts impressionnants. D'ailleurs, l'un des attaquants parisiens a été comparé à Kylian Mbappé lors d'un débat dans L'EQUIPE du Soir, notamment pour son style de jeu et sa redoutable efficacité devant les buts.

Durant la trêve internationale, l'équipe de France a impressionné avec son potentiel offensif impressionnant. Contre le Brésil et la Colombie, Didier Deschamps s'est même offert le luxe d'aligner deux quatuors offensifs différents. Et lors du second match, Désiré Doué a inscrit un doublé pour offrir la victoire aux Bleus (3-1). Et le match de l'attaquant du PSG a rappelé les qualités de Kylian Mbappé à Ludovic Obraniak.

🚨🌎 DESIRE DOUE MAKES IT THREE FOR FRANCE!



Colombia 0-3 France.pic.twitter.com/tj6KT47sPY — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2026

Doué, comme Mbappé ? « Oui, ça m’a rappelé certains matches de Mbappé. On va régler la chose de suite sur le côté défensif, même si le travail n’est pas le même. Désiré Doué est dans le volume de jeu, c’est-à-dire qu’il demande souvent dans les pieds, il participe au jeu, et évidemment il donne un coup de main. Il ne faut pas oublier ce que c’est que de faire des sprints à haute intensité répétitifs, à 35 km/h. Ce n’est pas la même énergie que tu dépenses quand tu fais un sprint de 35, que tu reviens, que tu en refais un deuxième, un troisième… », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.