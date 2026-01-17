Grand retour au PSG : Il annonce une folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé à la cheville le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi semble avoir retrouvé un excellent niveau comme en témoignent ses prestations avec le Maroc à la CAN. De très bonne augure pour le PSG qui pourrait récupérer son joueur en très grande forme comme le pense le journaliste Stéphane Bianchi.

Comme attendu, Achraf Hakimi a fait son retour à la compétition durant la CAN et s'apprête à disputer la finale de la compétition contre le Sénégal dimanche. Et comme le constate le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi, le capitaine du Maroc a déjà retrouvé un excellent niveau. De bon augure pour le PSG qui attend avec impatience son grand retour.

Hakimi va revenir en force ! « La CAN touche à sa fin et Achraf Hakimi ne saurait tarder à faire son retour dans la capitale. Je pense que, quel que soit le résultat de la finale dimanche, Luis Enrique lui accordera un temps de repos nécessaire avant de rejoindre le Campus. Mais, et c’est la bonne nouvelle, Hakimi devrait rentrer à Paris en grande forme. Après sa blessure à la cheville, il est de retour sur les terrains sans aucune séquelle », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'en rajouter une couche.