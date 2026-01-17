Grand retour au PSG : Il annonce une folie !

Blessé à la cheville le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi semble avoir retrouvé un excellent niveau comme en témoignent ses prestations avec le Maroc à la CAN. De très bonne augure pour le PSG qui pourrait récupérer son joueur en très grande forme comme le pense le journaliste Stéphane Bianchi.
Comme attendu, Achraf Hakimi a fait son retour à la compétition durant la CAN et s'apprête à disputer la finale de la compétition contre le Sénégal dimanche. Et comme le constate le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi, le capitaine du Maroc a déjà retrouvé un excellent niveau. De bon augure pour le PSG qui attend avec impatience son grand retour.
Hakimi va revenir en force !
« La CAN touche à sa fin et Achraf Hakimi ne saurait tarder à faire son retour dans la capitale. Je pense que, quel que soit le résultat de la finale dimanche, Luis Enrique lui accordera un temps de repos nécessaire avant de rejoindre le Campus. Mais, et c’est la bonne nouvelle, Hakimi devrait rentrer à Paris en grande forme. Après sa blessure à la cheville, il est de retour sur les terrains sans aucune séquelle », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'en rajouter une couche.
«Hakimi devrait rentrer à Paris en grande forme»
« Il est, selon moi, encore un peu en dessous de son véritable niveau. On le voit plus prudent et moins décisif. Il lui faut encore retrouver tout son rythme et ses marques. Mais il est à n’en pas douter porté par un supplément d’âme. Être capitaine de cette sélection marocaine représente énormément pour lui. Je suis prêt à parier qu’il va faire une très grande finale. Il le faudra car en face, c’est à Sadio Mané, l’un des plus grands joueurs africains, qu’il aura à faire. Leur duel promet d’être savoureux », ajoute Stéphane Bianchi.