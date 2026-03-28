Des «magouilles» au PSG : La grosse accusation balancée sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un débat qui fait largement parler ces dernières heures. Le PSG se retrouve en effet au cœur d'une énorme polémique qui a suscité de nombreux commentaires, notamment sur RMC où un célèbre consultant n'hésite pas à parler de magouilles.

C'est désormais officiel, la LFP a accepté la demande du PSG de reporter le choc contre le RC Lens, initialement prévu le 11 avril, afin de permettre au club de la capitale de préparer au mieux sa double confrontation face à Liverpool. « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », a publié la Ligue par le biais d'un communiqué. Interrogé sur cette situation, Vincent Moscato a dénoncé des «magouilles».

🚨🚨 OFFICIEL !



Le PSG ira tartiner le RC Lens le 13 mai à Bollaert ! 🗓️



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Moscato fracasse la décision de la LFP « Mais le foot, c'est toujours du trafic d'influence. C'est toujours un milieu où ça magouille. Ce n'est jamais net, jamais précis. Ça fait partie de l'ambiance de magouillasse. À un moment donné, celui qui finance il dit "c'est moi qui fais les chèques, c'est moi qui vous retransmets donc vous fermez votre gueule, si on ne veut pas jouer là, on ne jouera pas". Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Maintenant, c'est la règle qui n'est pas bonne. En début de saison, il faut dire : "il n'y aura pas de bouleversements de dates quoi qu'il arrive" », lâche-t-il au micro de RMC.