Choqué par le PSG, il se lâche à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison décevante, le PSG monte clairement en puissance comme en témoigne la double confrontation face à Chelsea et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Au point de choquer un consultant.

Contre Chelsea, le PSG a de nouveau impressionner, s'imposant 8 à 2 sur l'ensemble de la double confrontation afin de sa qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. De quoi rappeler de bons souvenirs aux supporters parisiens. D'ailleurs, Benoit Trémoulinas se dit choquer par un aspect du jeu du PSG.

Kvaratskhelia : Le PSG aurait pu refaire le coup, «c’est de la faute de Luis Enrique» https://t.co/nau8Hf3z5r — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Trémoulinas impressionné par le PSG « Je pense que Luis Enrique, sa première étape lorsqu’il est arrivé à Paris c’était surtout de gagner la confiance de ses joueurs. Leur faire comprendre qu’en jouant comme ça, on va gagner. Finalement tous les joueurs ont adhéré. S’il y a eu des petits remous ? Il y a eu des petits remous mais c’est normal, c’est le début, tout n’est pas parfait au début. Après, il a réussi à gagner la confiance des joueurs "Vous avez vu les gars, en faisant ça et ça, on va gagner, on va récupérer le ballon plus haut et on va marquer des buts" », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.