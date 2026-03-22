Choqué par le PSG, il se lâche à la télévision !

Après une première partie de saison décevante, le PSG monte clairement en puissance comme en témoigne la double confrontation face à Chelsea et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Au point de choquer un consultant.
Contre Chelsea, le PSG a de nouveau impressionner, s'imposant 8 à 2 sur l'ensemble de la double confrontation afin de sa qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. De quoi rappeler de bons souvenirs aux supporters parisiens. D'ailleurs, Benoit Trémoulinas se dit choquer par un aspect du jeu du PSG.
Trémoulinas impressionné par le PSG
« Je pense que Luis Enrique, sa première étape lorsqu’il est arrivé à Paris c’était surtout de gagner la confiance de ses joueurs. Leur faire comprendre qu’en jouant comme ça, on va gagner. Finalement tous les joueurs ont adhéré. S’il y a eu des petits remous ? Il y a eu des petits remous mais c’est normal, c’est le début, tout n’est pas parfait au début. Après, il a réussi à gagner la confiance des joueurs "Vous avez vu les gars, en faisant ça et ça, on va gagner, on va récupérer le ballon plus haut et on va marquer des buts" », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«Ce qui m’interpelle et ce qui me choque dans cette équipe du PSG, c’est que...»
« L’entraîneur s’adapte par rapport aux capacités de chaque joueur. Au début effectivement il a ses idées, après il s’adapte. Ce qui m’interpelle et ce qui me choque dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c’est que le collectif est huilé. Un joueur là-bas, un autre à l’opposé, il savent exactement quoi faire. L’attaquant sait exactement quand presser. Il savent exactement où aller et ce qui est encore plus fort avec ce Paris Saint-Germain là, c’est là où il arrive à concerner tous les joueurs. T’as un joueur qui sort et celui qui rentre c’est la même ! Peut-être que techniquement c’est différent mais au niveau tactique c’est exactement la même et ça c’est très fort de la part d’un entraîneur d’arriver à concerner tous ses joueurs », ajoute Benoit Trémoulinas.