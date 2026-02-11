Ce transfert au PSG provoque de la colère : «Nous avions conclu un accord… »

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le PSG a prouvé sa capacité à attirer au sein de son effectif certains jeunes joueurs dotés d’un fort potentiel. Cet hiver, Paris a bouclé un nouveau coup en ce sens en recrutant un petit prodige. Son transfert vers la France a d’ailleurs provoqué de la colère au sein d’un club. Explications.

Depuis trois ans désormais, le PSG a totalement modifié sa stratégie sportive. Fini les grandes vedettes, le club parisien souhaite désormais se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs très prometteurs. Une volonté de nouveau matérialisée sur ce mois de janvier, avec l’arrivée d’un très grand talent en provenance du FC Barcelone.

Dro Fernandez signe au PSG, au grand dam d’Hansi Flick Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez s’est engagé en faveur du PSG jusqu’en juin 2030. S’il disposait d’une clause libératoire de 6M€, Paris s’est arrangé directement avec le FC Barcelone et a déboursé 8M€ pour l’achat du jeune milieu offensif né en 2008. En Catalogne, la perte d’un élément aussi prometteur comme Dro n’est clairement pas passé. L’entraîneur Hansi Flick, qui l’avait d’ailleurs lancé avec l’équipe première cette saison, n’a pas apprécié ce départ. Au cours d’un entretien accordé à SPORT ce mercredi, le directeur sportif Deco a de nouveau évoqué ce départ de l’Espagnol vers le PSG.