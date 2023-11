Catastrophe pour le PSG, il veut rapidement oublier

Axel Cornic

L’avenir européen du Paris Saint-Germain n’est toujours pas assuré, mais il a carrément été en danger à un moment de la saison. La défaite de Newcastle en Ligue des Champions (4-1), a en effet été une véritable surprise et sur RMC Sport Randal Kolo Muani a dévoilé les coulisses de la rencontre.

Ça fait partie des points noirs de ce début de saison. Dans un groupe F très relevé, le PSG s’est pris les pieds dans le tapis le 4 octobre dernier, en allant chuter sur la pelouse de St James Park, face à Newcastle. Un revers qui a d’ailleurs valu un flot de critique à Luis Enrique.

« Sincèrement, on a n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait »

Invité de Jérôme Rothen ce lundi sur RMC Sport , Randal Kolo Muani est revenu sur cette rencontre. « Sincèrement, on a n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait dans ce match. On a perdu énormément de ballons… » a confié l’attaquant du PSG, titulaire face à Newcastle.

« Ça a été un match à oublier très rapidement »