«Avec tous les problèmes qu’il y a eus…», un ancien joueur du PSG a des gros regrets sur son passage à Paris

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Impressionnant depuis l'année dernière, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire avec la manière. Le collectif joue très bien et Luis Enrique a vraiment réussi à rester sur les mêmes bases après ce succès avec son effectif. L'entraîneur espagnol a même fait appel de plus en plus régulièrement à de jeunes joueurs de l'effectif qui ont fait leurs preuves. De quoi susciter quelques regrets pour un ancien du club qui aurait bien aimé évoluer sous la houlette d'Enrique...

Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique n'a pas hésité à faire appel à de jeunes joueurs du club pour étoffer un peu plus l'équipe première. Au début de la saison, avec l'enchaînement des matches, certains joueurs ont eu du mal à rester en forme et quelques titis ont eu leur chance. Eric-Junior Dina-Ebimbe, milieu de terrain qui a fait ses débuts au PSG, aurait adoré être coaché par Luis Enrique.

Dina-Ebimbe a raté Luis Enrique au PSG Présent au centre de formation du PSG à partir de ses 12 ans, Eric-Junior Dina-Ebimbe a gravi les échelons jusqu'à y faire ses débuts professionnels. Le milieu de terrain ne comptabilise que 14 matches avec l'équipe première à une époque où les jeunes n'avaient pas forcément leurs chances. « On ne peut pas savoir la tournure qu’aurait pris ma carrière avec lui. Il fait évoluer les jeunes, les met à maturité, tire le meilleur d’eux même. Il suffit de voir Vitinha, qui était critiqué et qu’est devenu le meilleur milieu du monde » confie-t-il à Foot Mercato à propos de Luis Enrique.