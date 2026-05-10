«Avec tous les problèmes qu’il y a eus…», un ancien joueur du PSG a des gros regrets sur son passage à Paris

Impressionnant depuis l'année dernière, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire avec la manière. Le collectif joue très bien et Luis Enrique a vraiment réussi à rester sur les mêmes bases après ce succès avec son effectif. L'entraîneur espagnol a même fait appel de plus en plus régulièrement à de jeunes joueurs de l'effectif qui ont fait leurs preuves. De quoi susciter quelques regrets pour un ancien du club qui aurait bien aimé évoluer sous la houlette d'Enrique...
Depuis son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique n'a pas hésité à faire appel à de jeunes joueurs du club pour étoffer un peu plus l'équipe première. Au début de la saison, avec l'enchaînement des matches, certains joueurs ont eu du mal à rester en forme et quelques titis ont eu leur chance. Eric-Junior Dina-Ebimbe, milieu de terrain qui a fait ses débuts au PSG, aurait adoré être coaché par Luis Enrique.
Dina-Ebimbe a raté Luis Enrique au PSG
Présent au centre de formation du PSG à partir de ses 12 ans, Eric-Junior Dina-Ebimbe a gravi les échelons jusqu'à y faire ses débuts professionnels. Le milieu de terrain ne comptabilise que 14 matches avec l'équipe première à une époque où les jeunes n'avaient pas forcément leurs chances. « On ne peut pas savoir la tournure qu’aurait pris ma carrière avec lui. Il fait évoluer les jeunes, les met à maturité, tire le meilleur d’eux même. Il suffit de voir Vitinha, qui était critiqué et qu’est devenu le meilleur milieu du monde » confie-t-il à Foot Mercato à propos de Luis Enrique.
Luis Enrique a tout changé au PSG
En s'appuyant sur un effort collectif, Luis Enrique a réussi à mener le PSG vers les sommets et remporter la Ligue des champions. Il n'a pas hésité à faire confiance à de jeunes joueurs qui ont réussi une belle percée. Eric-Junior Dina-Ebimbe aurait adoré évoluer sous les ordres de l'entraîneur espagnol pour peut-être donner une autre trajectoire à sa carrière. « Je ne dis pas que Xavi (Simons, autre titi présent dans le groupe avec lui à l’époque) et moi avions le niveau de Vitinha, mais si on avait été mieux accompagné… on ne sait pas. Nous, on était au milieu de stars avec tous les problèmes qu’il y a eus, on avait 19/20 ans, c’est compliqué d’exister » poursuit celui qui évolue actuellement à Brest en prêt.