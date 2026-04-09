Une légende de l'OM est prête à faire une annonce sur le PSG qui va dégoûter les Marseillais !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 31 mai dernier, de nombreux supporters marseillais ont assisté au sacre du PSG en Ligue des champions avec une certaine amertume, leur club n’étant plus le seul en France à remporter le Graal européen. Alors que la formation parisienne est aujourd’hui en bonne position pour rejoindre les demi-finales de la compétition, un ancien de l’OM s’est montré bon joueur.

Considéré comme le grand favori de ce quart de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a surclassé Liverpool ce mercredi soir au Parc des Princes (2-0). Un score qui aurait pu être encore plus lourd, tant les hommes de Luis Enrique ont dominé la rencontre. Le club champion d’Europe en titre va donc se présenter à Anfield la semaine prochaine avec une avance confortable et peut sérieusement viser un deuxième sacre européen de suite.

🗣️ Eric : "Si le PSG gagne deux fois la C1, tu peux être fervent supporter du rival historique et reconnaître que c'est la meilleure équipe de club de l'histoire." #RMCLive pic.twitter.com/AdVV9in0nw — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 9, 2026

« On pourra peut-être dire si le PSG gagne une deuxième fois la Ligue des champions que c’est la meilleure équipe de club française de l’histoire » Si les supporters du PSG rêvent d’une telle issue, les fidèles de l’OM sont évidemment plus réticents, eux qui ont déjà vu les Parisiens remporter la Ligue des champions la saison dernière, comme leur club de cœur en 1993. Éric Di Meco s’est montré bon joueur au micro de RMC. « Non mais ça y est, on s’en fout ! S’ils gagnent deux fois, à un moment donné, tu peux être fervent et aimer ton club, et reconnaitre que ton adversaire historique est très fort. On pourra peut-être dire s’ils la gagnent deux fois que c’est la meilleure équipe de club française de l’histoire », a déclaré le champion d’Europe de 1993 dans le Super Moscato Show. « Par contre, le jour où vous faites le débat, essayez de le faire quand je ne suis pas là », a-t-il ajouté en rigolant.