OM : Attaqué par Mohamed Henni, Valère Germain l’a mal vécu

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la retraite, Valère Germain a joué pour l’OM de 2017 à 2021. Si rejoindre le club phocéen était un rêve qui devenait réalité pour l’attaquant, voilà que ça a été très compliqué pour lui à Marseille. Il a notamment dû faire avec les nombreuses moqueries générées par le supporter de l’OM, Mohamed Henni. Un sujet sur lequel est revenu Valère Germain.

Mohamed Henni est l’un des plus célèbres supporters de l’OM. Sur les réseaux sociaux, il multiplie les vidéos amusantes, mais voilà que cela peut parfois aller plus loin. Le fan marseillais n’hésite pas à exprimer sa colère quand ça va mal et il a ainsi eu ses bouc-émissaires préférés. Valère Germain en a fait partie quand il était à l’OM et les attaques ont été nombreuses à l’encontre de celui qui était attaquant à Marseille. Des moqueries avec lesquelles il n’a pas forcément été simple à vivre selon le principal intéressé.

OM : Bixente Lizarazu annonce une catastrophe à Marseille pour la fin de saison https://t.co/qJsUsERRQR — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Au départ c’est marrant, sauf qu’à un moment donné… » A l’occasion d’une vidéo sur Youtube avec Val Liénard, Valère Germain est donc ainsi revenu sur le sujet Mohamed Henni. C’est alors que l’ancien joueur de l’OM a notamment fait savoir : « Les histoires avec Mohamed Henni m’ont impacté ? Je pense. C’est plus à partir de la deuxième année où collectivement on est moins bon, je suis moins bon aussi faut le dire aussi. Et lui quand il arrive, il commence à faire ses vidéos. Au départ c’est marrant, sauf qu’à un moment donné, lui il voit que ça fait rire quand il est plus sur moi donc il continue sur ça et fait son truc là-dessus ».