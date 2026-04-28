OM : Attaqué par Mohamed Henni, Valère Germain l’a mal vécu

Aujourd’hui à la retraite, Valère Germain a joué pour l’OM de 2017 à 2021. Si rejoindre le club phocéen était un rêve qui devenait réalité pour l’attaquant, voilà que ça a été très compliqué pour lui à Marseille. Il a notamment dû faire avec les nombreuses moqueries générées par le supporter de l’OM, Mohamed Henni. Un sujet sur lequel est revenu Valère Germain.
Mohamed Henni est l’un des plus célèbres supporters de l’OM. Sur les réseaux sociaux, il multiplie les vidéos amusantes, mais voilà que cela peut parfois aller plus loin. Le fan marseillais n’hésite pas à exprimer sa colère quand ça va mal et il a ainsi eu ses bouc-émissaires préférés. Valère Germain en a fait partie quand il était à l’OM et les attaques ont été nombreuses à l’encontre de celui qui était attaquant à Marseille. Des moqueries avec lesquelles il n’a pas forcément été simple à vivre selon le principal intéressé.
« Au départ c’est marrant, sauf qu’à un moment donné… »
A l’occasion d’une vidéo sur Youtube avec Val Liénard, Valère Germain est donc ainsi revenu sur le sujet Mohamed Henni. C’est alors que l’ancien joueur de l’OM a notamment fait savoir : « Les histoires avec Mohamed Henni m’ont impacté ? Je pense. C’est plus à partir de la deuxième année où collectivement on est moins bon, je suis moins bon aussi faut le dire aussi. Et lui quand il arrive, il commence à faire ses vidéos. Au départ c’est marrant, sauf qu’à un moment donné, lui il voit que ça fait rire quand il est plus sur moi donc il continue sur ça et fait son truc là-dessus ».
« Il y a eu des joueurs qui ont fait moins bien et qui ont moins été sifflés »
« Je pense que certains supporters… Ça a fait une spirale négative qui n’aura pas dû exister ? Elle aurait pu exister, il y a eu des matchs où je n’ai pas été bon, mais pas autant. Beaucoup m’ont dit : « on ne comprend pas, il y a eu des joueurs qui ont fait moins bien et qui ont moins été sifflés ». Je savais que c’était ça », a ensuite poursuivi Valère Germain.