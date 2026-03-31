Nouveau président de l’OM : Après Bouhafsi, Daniel Riolo donne un autre nom sur RMC

Axel Cornic

Le casting est lancé pour trouver le nouveau président de l’Olympique de Marseille, puisqu’il a été acté que Alban Juster n’est arrivé que pour assurer l’intérim. Plusieurs noms ont été cité ces dernières heures avec notamment le journaliste Mohamed Bouhafsi ou encore Richard Teyssier, ancien de Puma. Mais une nouvelle piste a encore été dévoilée...

Qui sera le prochain président de l’OM ? Pablo Longoria désormais plus là, Frank McCourt doit désormais trouver un nouvel homme de confiance pour assurer l’avenir du projet marseillais. Et ça va aller très vite, puisqu’il a déjà donné une échéance !

L’OM l’a viré, Adrien Rabiot se lâche des mois après : «Ça ne méritait pas tout ça» https://t.co/UlaHxYXww5 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

McCourt cherche un nouveau président Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche, le propriétaire de l’OM a en effet annoncé vouloir trouver son nouveau président avant la fin de la saison en cours, livrant d’ailleurs un profil précis. « Le processus est en effet enclenché. Ma préférence va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club » a expliqué Frank McCourt. « La personne doit aussi être un manager d'envergure, expérimenté. J'espère qu'on aura l'occasion d'annoncer le nouveau président avant la fin de la saison ».