Nouveau président de l’OM : Après Bouhafsi, Daniel Riolo donne un autre nom sur RMC

Le casting est lancé pour trouver le nouveau président de l’Olympique de Marseille, puisqu’il a été acté que Alban Juster n’est arrivé que pour assurer l’intérim. Plusieurs noms ont été cité ces dernières heures avec notamment le journaliste Mohamed Bouhafsi ou encore Richard Teyssier, ancien de Puma. Mais une nouvelle piste a encore été dévoilée...
Qui sera le prochain président de l’OM ? Pablo Longoria désormais plus là, Frank McCourt doit désormais trouver un nouvel homme de confiance pour assurer l’avenir du projet marseillais. Et ça va aller très vite, puisqu’il a déjà donné une échéance !
McCourt cherche un nouveau président
Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche, le propriétaire de l’OM a en effet annoncé vouloir trouver son nouveau président avant la fin de la saison en cours, livrant d’ailleurs un profil précis. « Le processus est en effet enclenché. Ma préférence va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club » a expliqué Frank McCourt. « La personne doit aussi être un manager d'envergure, expérimenté. J'espère qu'on aura l'occasion d'annoncer le nouveau président avant la fin de la saison ».
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Plusieurs pistes ont été annoncées ces derniers jours, avec Daniel Riolo qui a notamment parlé du journaliste Mohamed Bouhafsi. Et dans l’After Foot de ce mardi soir, il a donné un nouveau nom pour la présidence de l’OM. « Il y a Teyssier, l’ancien de Puma. Et également Julien Fournier, parait-il, dont le nom circule un petit peu » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « Il commence à y avoir quelques noms ». Julien Fournier semble plutôt coller avec le profil recherché par Frank McCourt puisqu’il connait bien le club marseillais, où il a été secrétaire général de 2005 à 2009.