Miracle à l’OM, il craint le pire

Grâce à sa victoire aux tirs-au-but contre Benfica, l’OM a rejoint les demi-finales de la Ligue Europa. Néanmoins, face à l’Atalanta il faudra être encore plus fort comme l’annonce Pierre Maturana qui estime que c’est déjà un miracle que l’OM soit encore là.

Mal en point en championnat, l'OM s'offre une bouffée d'oxygène en Ligue Europa. Qualifié pour les demi-finales après avoir éliminé Benfica, le club phocéen affrontera l'Atalanta, mais Pierre Maturana ne semble pas très optimiste.

Mercato - OM : Benatia dit tout sur ce transfert à 8M€ https://t.co/ncjP4clKw3 pic.twitter.com/RZBJkZsPmJ — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

«L’OM, c'est le moins favori de quatre clubs»

« Que tu les fasses tourner ou pas en championnats, les joueurs de l’OM vont jouer le coup à fond. J’essaie un peu de nuancer la chose, c’est qu’ils sont les outsiders parmi les quatre derniers clubs encore qualifiés en Europa League. L’OM, c'est le moins favori de quatre clubs qui jouent cette coupe d’Europe », assure le journaliste de So Foot au micro de La Chaîne L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«L’OM s’en sort miraculeusement»