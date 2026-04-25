«C’est un feuilleton sans fin» : Emmanuel Petit annonce le réel problème de l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM a vécu un exercice 2025-2026 particulièrement délicat, et celui-ci n’est pas encore terminé. Le club phocéen peut encore terminer sur le podium de Ligue 1, ce qui sauverait la saison marseillaise. Emmanuel Petit s’est toutefois permis de pointer du doigt ce qu’il estime être le réel problème de la formation olympienne.

Cette saison a été particulièrement compliquée à l’OM. Entre le départ d’Adrien Rabiot, l’élimination en Ligue des champions et la crise qui s’en est suivie ou encore les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ainsi que celui acté de Medhi Benatia, le club phocéen a connu un exercice 2025-2026 chaotique. Emmanuel Petit s’est d’ailleurs permis de soulever ce qu’il estime être le vrai problème de la formation marseillaise.

«Va t'asseoir sur la Tour Eiffel» : Le craquage d’une légende de l’OM à la radio (et c’est très drôle) https://t.co/9M0BvwIvyQ — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«C’est la qualité et le niveau des joueurs qui pose problème» « Il n’y a pas que le mental pour expliquer la mauvaise saison de l’OM. Evidemment qu’il en fait partie, parce que quand tu joues à l’OM, c’est un club particulier. La passion dans cette ville a un impact incroyable sur la préparation mentale des joueurs. Donc il faut avoir des joueurs qui supportent ça et qui ont assez de personnalité pour porter ce maillot tellement lourd. Mais force est de constater qu’après le départ de Rabiot après ce qu’il s’est passé au mois d’août après le match de Rennes, pour moi ça explique aisément ce qu’il se passe depuis des mois et des mois » a d’abord confié le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme.