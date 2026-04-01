«Ça peut basculer dans quelque chose de compliqué» : Une catastrophe annoncée à l'OM sur RMC ?

Axel Cornic

Il ne reste plus que sept journées avant la fin de la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille n’est pas du tout assuré d’accrocher une qualification en Ligue des Champions pour le moment. Tout va se jouer en cette fin de saison donc, avec d’ailleurs un premier choc très important face sur la pelouse de l’AS Monaco, le 5 avril prochain.

La crise semble s’être un peu calmé à Marseille, après les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria. Mais l’avenir n’est pas encore radieux. Car Medhi Benatia va quitter le poste de directeur sportif et on ne sait pas encore si Habib Beye sera toujours sur le banc la saison prochaine. Mais surtout, on ne sait pas si l’OM réussira à accrocher une qualification en Ligue des Champions, ce qui semble être vital pour la suite du projet.

«Je vends, je me casse», un scénario inquiétant évoqué pour la vente de l’OM https://t.co/eFGrdyysFy — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Il ne faut pas regarder que les résultats » Et les Marseillais ne sont pas du tout sereins, surtout à quelques jours d’un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. L’OM pourrait en effet perdre à nouveau sa place sur le podium en cas de défaite, mais selon certains le problème est plus profond. « Il ne faut pas regarder que les résultats, parce que malgré tout tu gagnes contre Auxerre, tu vas gagner à Toulouse... mais il faut regarder la manière et surtout le fond. Et contre Lille, concurrent direct, le match était catastrophique » a expliqué Éric Di Meco, sur RMC.