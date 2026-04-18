OL : Endrick donne rendez-vous au PSG et à Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recrue phare de l’OL au dernier mercato hivernal, Endrick s’apprête à affronter le PSG. Le club rhodanien se déplace au Parc des Princes ce dimanche soir plein d’ambitions, à l’image du jeune crack brésilien à qui le club de la capitale ne fait pas peur, malgré la présence du Ballon d’Or Ousmane Dembélé.

Un gros choc en Ligue 1. En pleine course à la qualification pour la Ligue des Champions, l’OL se déplace sur la pelouse du PSG ce dimanche soir (20h45). Les Parisiens eux, sont en pleine confiance après avoir éliminé Liverpool en Ligue des Champions. Grands favoris sur cette rencontre, les partenaires d’Ousmane Dembélé ont de quoi impressionner. Mais pour le jeune attaquant brésilien Endrick, les « Gones » n’ont pas à rougir face au champion parisien.

👀🗣️ "Nous avons déjà battu d’autres favoris", Endrick fait monter la pression avant le choc de Ligue 1 face au PSG !https://t.co/33jNFSBh0k — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2026

« Nous avons déjà battu d’autres favoris » « Je sais que tout le monde va dire qu’ils sont les favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris. Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or (Ousmane Dembélé), ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections. Ça va être un match regardé dans le monde entier. Cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points », a ainsi confié le crack prêté par le Real Madrid en conférence de presse. De son côté, l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca est plus méfiant.