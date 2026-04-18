OL : Endrick donne rendez-vous au PSG et à Ousmane Dembélé !

Recrue phare de l’OL au dernier mercato hivernal, Endrick s’apprête à affronter le PSG. Le club rhodanien se déplace au Parc des Princes ce dimanche soir plein d’ambitions, à l’image du jeune crack brésilien à qui le club de la capitale ne fait pas peur, malgré la présence du Ballon d’Or Ousmane Dembélé.
Un gros choc en Ligue 1. En pleine course à la qualification pour la Ligue des Champions, l’OL se déplace sur la pelouse du PSG ce dimanche soir (20h45). Les Parisiens eux, sont en pleine confiance après avoir éliminé Liverpool en Ligue des Champions. Grands favoris sur cette rencontre, les partenaires d’Ousmane Dembélé ont de quoi impressionner. Mais pour le jeune attaquant brésilien Endrick, les « Gones » n’ont pas à rougir face au champion parisien.
« Nous avons déjà battu d’autres favoris »
« Je sais que tout le monde va dire qu’ils sont les favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris. Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or (Ousmane Dembélé), ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections. Ça va être un match regardé dans le monde entier. Cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points », a ainsi confié le crack prêté par le Real Madrid en conférence de presse. De son côté, l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca est plus méfiant.
Paulo Fonseca plus méfiant
« Nous devons être réalistes, ce sera difficile. Nous avons un calendrier compliqué et nous affrontons le PSG. Nous devons d’abord penser à notre match et nous concentrer sur nous-mêmes. On peut regarder les résultats des autres équipes, mais il reste encore des possibilités. Cela dit, c’est difficile de se projeter sur les autres matchs quand on joue contre la meilleure équipe de France et d’Europe. Nous devons rester réalistes (…) Le PSG est dans sa meilleure période de la saison, ils sont vraiment très forts en ce moment », a lâché l’entraîneur portugais.